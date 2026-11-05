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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel yemek sonrası acile koştu! Gıda zehirlenmesi şüphesi

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Kütahya Şehir Hastanesi'nde 70 personel yemek sonrası acile koştu! Gıda zehirlenmesi şüphesi
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Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, iddiaya göre tükettikleri tavuk yemeğinin ardından rahatsızlanarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. Müdahalenin ardından 60 personel taburcu edilirken, tedavisi süren 10 personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde görevli 70 personel, gıda zehirlenmesi şüphesiyle acil servise başvurdu. 60 personelin taburcu edildiği, 10 personelin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TAVUK YEMEĞİNİN ARDINDAN RAHATSIZLANDILAR

İddiaya göre, hastanede görevli personel, tükettiği tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine 70 personel acil servise başvurdu.

10 PERSONELİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yapılan müdahalelerin ardından 60 personel taburcu edildi. Tedavileri devam eden 10 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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