Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2027'yi işaret etmiş! Baba Vanga'nın altın için öyle bir kehaneti var ki...
Güncelleme:
5 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2027 kehanetleri gündemi salladı: İnsanüstü yetenekler kazandıran gizemli bir salgın, altında %40'lık patlama ve Putin'in görevi bırakması iddiaları dünyada geniş yankı uyandırdı.

  • Baba Vanga'ya atfedilen kehanetlere göre 2027'de ortaya çıkacağı öne sürülen gizemli bir salgın, enfekte bazı bireylere insanüstü yetenekler kazandıracak; iddiayı destekleyen bilimsel kanıt bulunmuyor.
  • Kehanete göre 2027'de yaşanacak nakit krizi sonrası altın fiyatlarında yüzde 25 ile 40 arasında bir sıçrama yaşanacak.
  • Baba Vanga'nın öngörüsüne göre Vladimir Putin 2027 yılına girildiğinde Rusya Devlet Başkanlığı görevinde olmayacak.

Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2027 yılına dair kehanetleri; genetik mutasyonla insanüstü yetenekler kazandıran gizemli hastalıktan altında yüzde 40'lık patlamaya ve Kremlin'deki olası lider değişimine kadar dünyayı sarsacak iddialarla yeniden gündeme geldi.

Geleceğe dair sıra dışı öngörüleriyle tanınan dünyaca ünlü Bulgar kahin Baba Vanga'nın 2027 ve sonrası için bıraktığı iddia edilen kehanetler uluslararası basında ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Bilim kurgu senaryolarını aratmayan tahminler, küresel finans piyasalarından Jeopolitik dengelere kadar birçok alanı kapsıyor.

GİZEMLİ HASTALIK 'SÜPER GÜÇLER' KAZANDIRACAK

Baba Vanga'ya atfedilen en dikkat çekici 2027 kehanetlerinden biri, dünya genelinde ortaya çıkacağı öne sürülen gizemli bir salgınla ilgili. İddiaya göre bu hastalık, enfekte olan bazı bireylerde daha önce eşi benzeri görülmemiş "insanüstü yeteneklerin" belirmesine yol açacak. Söz konusu durumun genetik deneylerle doğrudan bağlantılı olabileceği yorumları yapılırken, uzmanlar bu iddiayı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığının altını çiziyor.

KÜRESEL KRİZ ALTINI UÇURACAK

Kahinin ekonomi dünyasına yönelik 2027 öngörüsünde ise büyük bir nakit krizi öne çıkıyor. Yaşanacak finansal çalkantının ardından yatırımcıların en güvenli liman olarak altına hücum edeceğini savunan kehanet; fiyatta yüzde 25 ile 40 arasında dev bir sıçrama yaşanabileceğine işaret ediyor. Yapay zeka teknolojilerinin çip üretiminde altına gereksinim duyması bu senaryoya gerekçe gösterilse de Dünya Altın Konseyi, yüksek fiyatların sanayiyi alternatif metallere yönlendirebileceği şerhini düşüyor.

PUTİN İÇİN BOMBA İDDİA 

Jeopolitik arenada ise gözler Rusya'ya çevrilmiş durumda. Baba Vanga'nın öngörüsüne göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 2027 yılına girildiğinde görevde olmayacak. Bu muhtemel koltuk değişiminin Ukrayna'daki savaşın ve bölge barışının kaderini tamamen değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan kahinin 2028 kehanetlerinin temelini oluşturan sıfır emisyonlu yeni enerji kaynağı arayışının ilk somut adımlarının da 2027'de atılacağı ve nükleer füzyon teknolojisinde devrim niteliğinde bir dönemin kapısının aralanacağı iddia ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
aykut koçak:önünü göremeyen kadının geleceği göreceğine inanan yurdum insanı
Tüm yorumlar (5)
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı

Bakan Yumaklı açıkladı! Orman yangını bilançosunda dikkat çeken oran
Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı

Dün geceye damga vuran görüntü! Soluğu orada aldılar

Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıaykut koçak:

önünü göremeyen kadının geleceği göreceğine inanan yurdum insanı

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıGökhan Simsek:

Buradaki ekonomik ve jeopolitik terimleri bu zavallı ve yaşlı kadınmı bilmem kaç yüzyıl önce söylemiş güyaaaaa...vay canına bizde yedik..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısevdaaelmass2:

X MEN BAŞLANGIÇ :))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBhadır Uzun:

GERÇEKTEN ÇOOOKKKKOOMİK YAA.. babavangu yaşıyorken putinmi vardı .. altının %40 sıçrayacağını vbabamanga ne bilsin yahu bukadarda olmaz artık ayıptır insanları kandırmazyon bu resmen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarıbekirseyidoglu585:

kadın bunları ne zaman söyledi. yaşamıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı

Yargıtay, şehit polisimiz Şeyda'nın katili için son sözü söyledi

Torbalı'da evde çıkan yangında 23 yaşındaki anne hayatını kaybetti! 2 oğlu hastanede

Gece 03.00'te mutfakta başladı! 23 yaşındaki anne kurtarılamadı
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Hiç ummadığınız insanlar işin içine girmiş

Erdoğan'dan Fatma Betül'ü akıllara getiren sözler: Hiç ummadığınız...
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu

Kış yüzünü gösterdi! Türkiye'nin en yüksek geçidinde ulaşım durdu
Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı

Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı