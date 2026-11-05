Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday oldu

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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

HAFTANIN FUTBOLCUSUNA ADAY

Haftanın futbolcusu ödülüne Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da aday gösterildi. Sarı-kırmızılıların evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Batrakov, galibiyette önemli rol oynamıştı.

ADAY GÖSTERİLEN DİĞER FUTBOLCULAR

Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den de İspanyol futbolcu Fabin Ruiz diğer adaylar arasında yer aldı.