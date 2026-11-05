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İzmir'de yüz germe ameliyatı olan uzman doktor hayatını kaybetti! Operasyonun ardından kalbi durmuştu

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İzmir'de yüz germe ameliyatı olan uzman doktor hayatını kaybetti! Operasyonun ardından kalbi durmuştu Haber Videosunu İzle
İzmir'de yüz germe ameliyatı olan uzman doktor hayatını kaybetti! Operasyonun ardından kalbi durmuştu
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İzmir'in Konak ilçesindeki özel bir hastanede yüz germe estetiği yaptıran Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, operasyondan 1 gün sonra hayatını kaybetti. İddiaya göre 11 saat süren ameliyatın ardından kalbi duran Yılmaz, kalp masajı ve yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı geçiren ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, operasyondan 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Estetik operasyonun ardından kalbi duran doktor, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

11 SAAT SÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN OPERASYON

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü.

Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim hayatını kaybetti. Talihsiz doktorun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktor olduğu öğrenildi.

AMELİYATI YAPAN DOKTOR HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastane ile uzaktan anlaşmalı çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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