Bakan Şimşek'ten emekliye seyyanen zam müjdesi

Emekliye zam konusunda milyonlarca kişinin beklediği açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemeye ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, hem çalışmanın kapsamına hem de tamamlanması beklenen tarihe açıklık getirdi. Bakan, fon krizinde merak edilen listeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu düzenlemenin henüz son şeklini almadığını belirten Bakan Şimşek, çalışmanın bütün emeklileri kapsayacağını ifade etti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın emeklilerimizin yaş ve prim ödeme gün sayısına göre farklılaşmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

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Kaynak: Haberler.com