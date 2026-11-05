Murat Cemcir sağlık durumunu açıkladı: Her şey çok iyi gidiyor

"Direkten döndüm" sözleriyle yaşadığı sağlık sorununun ciddiyetini anlatan Murat Cemcir, uzun süren sessizliğini bozdu. İç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, gazetecilerin karşısına çıkarak hem sağlık durumunu hem de şirketine ilişkin iddiaları değerlendirdi.

İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ, 3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Ahmet Kural ile birlikte rol aldığı komedi filmleri ve televizyon projeleriyle tanınan Murat Cemcir, geçtiğimiz aylarda evinde aniden rahatsızlanmıştı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun yapılan kontrollerinde iç kanama geçirdiği belirlenmişti. Sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle yoğun bakıma alınan Cemcir, 3 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süre ekranlardan ve kameralardan uzak kalan oyuncu, doktorların tavsiyeleri doğrultusunda dinlenmeye çekilmişti. Daha önce yaşadığı süreci anlatırken "Direkten döndüm." sözlerini kullanan Cemcir'in yeniden görüntülenmesi, sağlık durumuna ilişkin merak edilen soruları da beraberinde getirdi.

MURAT CEMCİR'DEN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Uzun bir aranın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Murat Cemcir, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini söyleyen ünlü oyuncu, doktorların kendisine uzun süre dinlenmesi gerektiğini hatırlattığını ifade etti. Cemcir, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Teşekkür ederim. İyiyim. Doktorlar 8-9 ay zaman vermişti bir şey yapmamam için. Sağlığım çok iyi, her şey çok iyi gidiyor."

"BİZİM FAYDAMIZA SONUÇLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Şirketi hakkındaki iflas iddialarına da açıklık getiren Murat Cemcir, yaşanan gelişmeleri şu sözlerle anlattı: "Şirketin yetkililerine ulaşmayan bir tebligat vardı. Bu da bizim haberdar olmadığımız bir konuydu. Fakat haberdar olduktan sonra avukatlarımız gerekli itirazlarını yaptılar. Süreç hukuki bir süreçte ilerleyecek. Ben bunun bizim faydamıza sonuçlanacağını düşünüyorum."

Kaynak: Haberler.com