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Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur

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Batrakov'a inanılmaz bir zam! Yeni maaşı çok konuşulur
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Galatasaray, yıldız oyuncusu Aleksey Batrakov'un 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini 100 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Ayrıca başarılı oyuncunun 3 milyon 250 bin Euro'luk maaşı da 6 milyon Euro seviyesine yükseltilecek.

  • Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservisle transfer edilen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'un 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini 100 milyon euroya çıkarmayı planlıyor.
  • Batrakov'un mevcut 3 milyon 250 bin euroluk yıllık ücreti yaklaşık 6 milyon euroya yükseltilecek.
  • Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta 4 gol atan ve 2031'e kadar sözleşmesi bulunan Batrakov, Barcelona, PSG, Chelsea ve Liverpool'un takibinde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği harika performansla dikkatleri üzerine çeken yeni transferi Aleksey Batrakov'u dev kulüplere kaptırmamak için düğmeye bastı. Devler Ligi'nde çıktığı 4 karşılaşmada 4 gole imza atan 21 yaşındaki Rus yıldız için yönetim radikal kararlar aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO OLUYOR

Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç 10 numaranın mevcut sözleşmesinde 55 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu rakamı 100 milyon Euro seviyesine çıkarmak amacıyla oyuncuya yeni bir sözleşme teklif edecek.

MAAŞINA DEV ZAM

Genç yeteneğin serbest kalma bedelini yükseltmek isteyen Galatasaray yönetimi, oyuncunun yıllık ücretinde de ciddi bir artışa gitmeye hazırlanıyor. Buna göre mevcut maaşı 3 milyon 250 bin Euro olan Batrakov'a yaklaşık 6 milyon Euro'luk yeni bir teklif yapılacak. 

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncuyu Avrupa'nın devleri yakın takibe aldı. Batrakov'un sergilediği başarılı grafik sonrası Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea ve Liverpool gibi kulüplerin genç yıldızı izlediği öğrenildi.

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