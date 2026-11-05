Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, tarihi zaferin ardından UEFA'dan önemli bir gelir elde etmeye de hak kazandı.

LIVERPOOL ZAFERİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katıldığı için 18 milyon 620 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, daha önce oynadığı karşılaşmalarda aldığı iki beraberlikten de toplam 1 milyon 400 bin euro kazanmıştı.

Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetin ardından kasasına 2 milyon 100 bin euro daha koyan sarı-lacivertlilerin, lig aşamasındaki sonuçlardan elde ettiği toplam prim 3 milyon 500 bin euroya yükseldi.

TOPLAM GELİR 22 MİLYON EUROYU AŞTI

Liverpool galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı. Sarı-lacivertlilerin turnuvanın kalan bölümünde elde edeceği sonuçlar, bu rakamın daha da artmasını sağlayabilecek.

SIRALAMA KASAYA GİRECEK PARAYI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin lig aşamasını tamamlayacağı sıra, UEFA'dan kazanacağı ek gelir açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmesi halinde 1 milyon euro daha kazanacak. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda ise 11 milyon euroluk ek primin sahibi olacak.

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