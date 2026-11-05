Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı

Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atan Fenerbahçe, sahadan yalnızca 3 puanla ayrılmadı. İngiliz devini yenerek 2 milyon 100 bin euro galibiyet primi kazanan sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı.
- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı.
- Liverpool galibiyetiyle Fenerbahçe 2 milyon 100 bin euro prim kazandı; lig aşamasındaki toplam primi 3 milyon 500 bin euroya çıktı.
- Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, tarihi zaferin ardından UEFA'dan önemli bir gelir elde etmeye de hak kazandı.
LIVERPOOL ZAFERİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ
Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katıldığı için 18 milyon 620 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, daha önce oynadığı karşılaşmalarda aldığı iki beraberlikten de toplam 1 milyon 400 bin euro kazanmıştı.
Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetin ardından kasasına 2 milyon 100 bin euro daha koyan sarı-lacivertlilerin, lig aşamasındaki sonuçlardan elde ettiği toplam prim 3 milyon 500 bin euroya yükseldi.
TOPLAM GELİR 22 MİLYON EUROYU AŞTI
Liverpool galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı. Sarı-lacivertlilerin turnuvanın kalan bölümünde elde edeceği sonuçlar, bu rakamın daha da artmasını sağlayabilecek.
SIRALAMA KASAYA GİRECEK PARAYI BELİRLEYECEK
Fenerbahçe'nin lig aşamasını tamamlayacağı sıra, UEFA'dan kazanacağı ek gelir açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmesi halinde 1 milyon euro daha kazanacak. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda ise 11 milyon euroluk ek primin sahibi olacak.