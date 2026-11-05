Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza atan Fenerbahçe, sahadan yalnızca 3 puanla ayrılmadı. İngiliz devini yenerek 2 milyon 100 bin euro galibiyet primi kazanan sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon lig aşamasındaki ilk galibiyetini aldı.
  • Liverpool galibiyetiyle Fenerbahçe 2 milyon 100 bin euro prim kazandı; lig aşamasındaki toplam primi 3 milyon 500 bin euroya çıktı.
  • Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İstanbul'da ağırladığı Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, tarihi zaferin ardından UEFA'dan önemli bir gelir elde etmeye de hak kazandı.

LIVERPOOL ZAFERİ 2,1 MİLYON EURO GETİRDİ

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katıldığı için 18 milyon 620 bin euro gelir elde eden Fenerbahçe, daha önce oynadığı karşılaşmalarda aldığı iki beraberlikten de toplam 1 milyon 400 bin euro kazanmıştı.

Liverpool karşısındaki 3-2'lik galibiyetin ardından kasasına 2 milyon 100 bin euro daha koyan sarı-lacivertlilerin, lig aşamasındaki sonuçlardan elde ettiği toplam prim 3 milyon 500 bin euroya yükseldi.

TOPLAM GELİR 22 MİLYON EUROYU AŞTI

Liverpool galibiyetiyle birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam geliri 22 milyon 120 bin euroya ulaştı. Sarı-lacivertlilerin turnuvanın kalan bölümünde elde edeceği sonuçlar, bu rakamın daha da artmasını sağlayabilecek.

SIRALAMA KASAYA GİRECEK PARAYI BELİRLEYECEK

Fenerbahçe'nin lig aşamasını tamamlayacağı sıra, UEFA'dan kazanacağı ek gelir açısından da büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertliler, play-off turuna yükselmesi halinde 1 milyon euro daha kazanacak. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlaması durumunda ise 11 milyon euroluk ek primin sahibi olacak.

İlgili Haberler
Fenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltıFenerbahçe-Liverpool maçı öncesi karaborsa bilet operasyonu: 9 gözaltı
Fenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladıFenerbahçeli yıldızlar Liverpool zaferini kebapçıda kutladı
İngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosuİngilizler Fenerbahçe yenilgisini hazmedemedi: İstanbul fiyaskosu
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyorLiverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşımFahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti

Komisyonda ortalık karıştı, Bakan Şimşek salonu terk etti
Yörük Kızı dizisinde oyuncu krizi! Lara Aslan kadrodan çıkarıldığını öne sürdü

Daha sete çıkmadan kriz patladı! Oyuncu kadrodan çıkarıldı
MasterChef'te Ayşe ve Şadi kavga etti! Mehmet Şef ikisini de stüdyodan kovdu

MasterChef'te büyük kavga! Mehmet Şef kapıyı gösterdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumları8k7mxzpfdk:

ne yani şimdi bu haber mi aynı şeyi Galatasaray zaferinde de yazdınız sanki bilmiyoruz İnsanları salak yerine koymayı bırakın artık haber bulamıyorsunuz yazdığınız şeye bak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak

Alarmları kurun! Milyonların beklediği an yarın
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı

Küçük Melek'in ölümünde yeni gelişme! En yakınları tutuklandı
İranlı oyuncu Taraneh Alidoosti babasının cenazesine başörtüsüz katıldı

İranlı oyuncunun babasına vedası! Başörtüsü takmadı, tabutu omuzladı