Mahkeme, Samsun'da babasını 8 el ateşle öldüren sanık için cinnet raporu istedi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u (59) tabancayla 8 el ateş edip öldüren Doğancan Yavuz'un (35) annesi Güner Yavuz, eşinin sürekli kendisine şiddet uyguladığını belirterek, "Oğlumla her zaman tartışıyorlardı. Durduk yere tartışıyorlardı. Eşim bıçakla yürüdü, 'Seni öldürürüm' dedi. Eşimin elinde bıçak vardı, oğlumdan şikayetçi değilim, bana o bakıyordu" dedi. Mahkeme, sanığın cinayeti cinnet haliyle işleyip işlemediğine ilişkin bulgunun araştırılması için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasını istedi.

Olay, 11 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında Kadamut Mahallesi'nde meydana geldi. Doğancan Yavuz, evde tartıştığı babası İbrahim Yavuz'u kendine ait ruhsatlı tabancayla karnından vurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin kontrolünde, İbrahim Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda Doğancan Yavuz'un tabancayla 8 el ateş ettiği belirtildi. Bir hayvan barınağında çalışan ve son zamanlarda babasıyla sık sık tartışma yaşadığı belirtilen Doğancan Yavuz, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Doğancan Yavuz hakkında 'Üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame ile 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'TETİK ELİMDE TAKILI KALDI'

Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Doğancan Yavuz, annesi Güner Yavuz ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Doğancan Yavuz, ağlayarak, "Babamla yıllardır kavga ederiz. Beni, annemi evden atar. Annemi defalarca akrabalarıma götürdüm. Annem babamın psikolojik şiddeti sebebiyle kısmı felç kaldı pıhtı attı. Olaydan 1 gece önce tartıştık, nerden geldiğimi sorarak hesap sordu. Bana küfürler etti, zaten alkollüydü, uyudum sabah oldu işe gitmek istedim, çalışma isteğim yoktu. Şefime gittim izin istedim. Arabamla sağlık ocağına gidip sağlık raporu aldım. Eve dinlenmeye gidemedim babam kızar diye. Ben de arabamın bakımını yaptırırım dedim. Saatin akşam olmasını bekledim eve gitmek için. Babamdan ben çok korkuyorum, o yüzden saatin 5 olmasını bekledim, babam benim işe gitmediğimi anlamasın diye. Eve gittim, babam 'Arabanın çıtalarına ne oldu' dedi, küfürler etti. Eve çıktım, sobayı yaktık. Babam da geldi. Annem benden yardım istedi. Babam, 'Bırak onu kendi yapsın' dedi annem için. 'Bizimle neden uğraşıyorsun' dedim. 'Az kaldı ya siz gideceksiniz ya ben' dedi, sövdü. Eski televizyona gitti kesici alet aradı, sonra mutfağa gitti bıçak aldı. Odama gittim ruhsatlı silahımı aldım. Babam annemin üzerine yürüdü bıçakla. 'Dur' deyince benim üzerime yürüdü, ittim. Üzerime geldi, ateş ettim. Bir daha gelince 1 el daha ateş ettim. Sonra tetik elimde takılı kaldı. Huysuz bir adamdı. Bu olayların bu aşamaya gelmesini istemezdim. Herkes olaylara şahittir, annemi defalarca akrabalarımın evinde sığındırdım" dedi.

'OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Anne Güner Yavuz ise "Eşim bana şiddet uyguluyordu, küfürler ediyordu. Uzun zamandır evliyiz. Çok fazla içki içiyordu. Beni hasta etti. Ben sapsağlam bir insandım. Huyları çok kötüydü. Kardeşimin yanlarına sığındım. Çok defa gittim. Şiddet uyguluyordu. Bazen vuruyordu. Oğlumla her zaman tartışıyorlardı. Durduk yere tartışıyorlardı. Eşim bıçakla yürüdü, 'Seni öldürürüm' dedi. Eşimin elinde bıçak vardı, oğlumdan şikayetçi değilim, bana o bakıyordu" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, 7 tanığı da dinledikten sonra sanık hakkında cinnet haliyle olayı işleyip işlemediğine ilişkin bulgunun araştırılması için Adli Tıp 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor alınmasını isteyerek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı