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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu

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Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu
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Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda, Denizolgun’un ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana geldiği belirtildi. İncelemelerde zehirlenme veya travmaya bağlı ölüm bulgusuna rastlanmadığı kaydedildi.

  • Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporuna göre Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana geldi.
  • Raporda, Denizolgun'un ağız burun kapatılması, boyna bası veya göğse bastırılma yoluyla ya da travmatik tesirle ve zehirlenerek öldürüldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.
  • Yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan Denizolgun'un ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu gerçekleşmiş olabileceği mütalaa edildi.

Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen cemaatin eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

ATK 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde hazırlanan raporda, 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunan Denizolgun'a 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince skopi, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, otopside biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik inceleme için örnekler alındığı kaydedildi.

Raporda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgular ile otopside alınan örneklerin toksikolojik ve histopatolojik incelenmesi neticesinde, Denizolgun'un ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildiren raporun, 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

MEZARINDAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ

Raporda, Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta yapılan fethi kabir neticesinde alınan örneklerin analiz edilerek incelendiği bildirildi.

Yapılan analiz ve incelemede, mezardan elde edilen kemiklerde, alınan toprak örneklerinde ve mezara uygun mesafe uzaklıktan referans inceleme için alınan toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik, vanadyum tespit edildiği belirtilen raporda, bir parça kemik örneğinde ise bunların yanı sıra antimon tespit edildiği kaydedildi.

Raporda, boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesinde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı petek görünümlü doku olup yer yer doku eksiği izlendiği, yer yer kırık hatlarının ve kırığa bağlı deformasyonların görüldüğü belirtildi.

ZEHİRLENME BULGUSUNA RASTLANMADI

Raporda, fethi kabir suretiyle elde edilen örneklerin incelemesinde tiroid kartilajda kırık tespit edildiği, kırığın mezara gömme ve çıkarılma işlemleri esnasında oluşmuş olduğu bildirildi.

Ölü muayenesi ve otopsisinde göğüs bölgesinde tanımlanan 3 ekimozun ölümünden önceki 3-14 günlük zaman içerisinde oluşmuş nitelikte oldukları aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."

Denizolgun'a yapılan radyolojik inceleme (skopi), ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve alınan örneklerin incelemeleri ile yapılan değerlendirme neticesinde, "Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ile yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu"na dair tespit raporda yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
Okurların en beğendiği yorum
Mustafa Dayi:MEKANI CENNET OLSUN GÜZEL ABIMIZ....CENABI HAK INSAALLAH ORADA KAVUSTURSUN YANI IFTIRALAR BOŞ CIKTI ELHAMDÜLILLAH
Tüm yorumlar (17)
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıMustafa Dayi:★ Okurların en beğendiği

MEKANI CENNET OLSUN GÜZEL ABIMIZ....CENABI HAK INSAALLAH ORADA KAVUSTURSUN YANI IFTIRALAR BOŞ CIKTI ELHAMDÜLILLAH

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Adli Tıp’ta şaşırdı herhalde ; nedense pek inandırıcı gelmiyor.

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Haber YorumlarıMurat DOĞAN:

napsınlar sizleri memnun etmek için tersinimi söylesin inanmanız için napsın

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Haber Yorumlarıhasan yılmaz:

raporu veren kurişin adamı olmadığı kesinmi.

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Haber Yorumlarıtbiyte100:

arkasında feto olan her şey evvelden de böyle aciklanirdi

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Haber YorumlarıSüleyman Karabulut:

Kozinoğlu'nun adli tıp doktoru niye ölmüş oda mı kalp krizi? Hep bu covid aşısı yüzünden. herkes kalpten gidiyor. Aa onun zamanında covid yoktu dimi ecel işte.

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