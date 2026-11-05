İran'a mı gidiyor? İsmail Kartal'dan açıklama

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fenerbahçe’deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal, İran Süper Ligi ekiplerinden Tractor FC ile görüşmelere başladığı şeklindeki çıkan iddialara açıklık getirdi.

SOMUT BİR GÖRÜŞME YOK

Sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırmasının ardından adı yeniden İran kulüpleriyle anılmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, çıkan haberler üzerine İran medyasına konuştu. Daha önce ülkede Persepolis kulübünü de çalıştıran ve İran futbolunu yakından tanıyan Kartal, iddia edildiği gibi somut bir görüşme olmadığını vurguladı.

''DİNLENMEK İSTİYORUM''

Deneyimli teknik adam, iddialarla ilgili "Şu anda herhangi bir somut görüşme yok. Fenerbahçe sonrasındaki bu süreçte bir süre dinlenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler