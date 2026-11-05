Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin

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Galatasaray’da stadyum ve tesislerde bir türlü çözüme kavuşturulamayan saha zemini problemi, yenileme çalışmalarına rağmen tekrar nüksetti. Kısa süre önce bakımdan geçmesine rağmen RAMS Park zemininde yaşanan bozulmalar, kulüp başkanı Dursun Özbek’in tepkisini çekti.

''GELİN BUNU DÜZELTİN''

Levent Tüzemen'in iddiasına göre; Özbek; kulüp yöneticileri ve saha yenileme sürecini yürüten yüklenici İngiliz şirketin yetkilileriyle bir araya gelerek sert bir çıkışta bulundu. Çalışmalara rağmen verim alınamamasına tepki gösteren Özbek'in, "Para ödemeyeceğiz. Gelin bunu düzeltin" talimatıyla restorasyonun bedelsiz olarak giderilmesini şart koştuğu öğrenildi.

ŞİKAYETLER PEŞ PEŞE

Galatasaray, geçmiş milli ara döneminde zemin çalışması yapmış ve saha 9 Ekim'deki Kasımpaşa mücadelesine yetiştirilmişti. Ancak üzerinden bir ay bile geçmeden zeminin yeniden bozulması, Okan Buruk başta olmak üzere Ismail Jakobs ve Victor Osimhen'in tepkisini çekti.