İzmit Belediyesi Haberleri - İzmit Belediyesi Haber - Haberler

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İzmit Belediyesi Haberleri

İzmit Belediyesi haber, İzmit Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İzmit Belediyesi Buğday Balyalarını Üreticilerle Paylaşacak

İzmit Belediyesi Buğday Balyalarını Üreticilerle Paylaşacak

İzmit Belediyesi - Dün 14:15
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam aracı şehit yakınları ve gazilere hizmet veriyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam aracı şehit yakınları ve gazilere hizmet veriyor

İzmit Belediyesi - 24.07.2023
İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleri Akpınar Mahallesi'nde devam etti

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleri Akpınar Mahallesi'nde devam etti

İzmit Belediyesi - 21.07.2023
İzmit Belediyesi Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nın Şeffaf Brandalarını Yeniledi

İzmit Belediyesi Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nın Şeffaf Brandalarını Yeniledi

İzmit Belediyesi - 20.07.2023
İzmit Belediyesi Yüzme Eğitimleri Başladı

İzmit Belediyesi Yüzme Eğitimleri Başladı

İzmit Belediyesi - 05.07.2023
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş'taki Çadırkenti Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş'taki Çadırkenti Ziyaret Etti

İzmit Belediyesi - 04.07.2023
Kilometrelerce Uzaklıktan Getirilen 600 Yıllık Zeytin Ağacının Hikayesi

Kilometrelerce Uzaklıktan Getirilen 600 Yıllık Zeytin Ağacının Hikayesi

İzmit Belediyesi - 04.07.2023
İzmit Belediyesi 'Çocuk Dostu Şehirler' konulu deneyim paylaşımı toplantısına katıldı

İzmit Belediyesi 'Çocuk Dostu Şehirler' konulu deneyim paylaşımı toplantısına katıldı

İzmit Belediyesi - 03.07.2023
İzmit Belediyesi 300 Ton Kurban Atığını Bertaraf Etti

İzmit Belediyesi 300 Ton Kurban Atığını Bertaraf Etti

İzmit Belediyesi - 03.07.2023
Atatürk'ün tören arabası İzmitlilerle buluşturuldu

Atatürk'ün tören arabası İzmitlilerle buluşturuldu

İzmit Belediyesi - 29.06.2023
İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü coşkusu Yüksek Sadakat ile doruklara ulaştı

İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü coşkusu Yüksek Sadakat ile doruklara ulaştı

İzmit Belediyesi - 29.06.2023
İzmit Belediyesi Mezarlıkları Ziyaret Eden Vatandaşları Yalnız Bırakmadı

İzmit Belediyesi Mezarlıkları Ziyaret Eden Vatandaşları Yalnız Bırakmadı

İzmit Belediyesi - 27.06.2023
İzmit Belediyesi Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

İzmit Belediyesi Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

İzmit Belediyesi - 27.06.2023
İzmit'te Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

İzmit'te Kurtuluş Kupası Satranç Turnuvası düzenlendi

İzmit Belediyesi - 26.06.2023
İzmit Belediyesi Kurtuluş Bayramı'nda Yüksek Sadakat'i Ağırlayacak

İzmit Belediyesi Kurtuluş Bayramı'nda Yüksek Sadakat'i Ağırlayacak

İzmit Belediyesi - 26.06.2023
İzmit'in Kurtuluşu Bisiklet Turunda Kutlandı

İzmit'in Kurtuluşu Bisiklet Turunda Kutlandı

İzmit Belediyesi - 25.06.2023
(KOCAELİ)Kocaeli'de ilk ve tek... Otizmli bireyler ile ailelerine nefes olacak merkez açıldı

(KOCAELİ)Kocaeli'de ilk ve tek... Otizmli bireyler ile ailelerine nefes olacak merkez açıldı

İzmit Belediyesi - 24.06.2023
İzmit Belediye Başkanı EYT'li İşçilerin Tazminatları İçin Aldığı Kararı Açıkladı

İzmit Belediye Başkanı EYT'li İşçilerin Tazminatları İçin Aldığı Kararı Açıkladı

İzmit Belediyesi - 23.06.2023
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'Çocukların Geleceğine Yatırım Yapmak En Kıymetli Projedir'

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Çocukların Geleceğine Yatırım Yapmak En Kıymetli Projedir"

İzmit Belediyesi - 23.06.2023
İzmit Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası iş birliği protokolü imzalayacak

İzmit Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası iş birliği protokolü imzalayacak

İzmit Belediyesi - 23.06.2023
İzmit Belediyesi, kadınlarla yürüyüş etkinliği düzenledi

İzmit Belediyesi, kadınlarla yürüyüş etkinliği düzenledi

İzmit Belediyesi - 22.06.2023
İzmit Belediyesi, Çınar Kahvaltı Evi'ni Hizmete Açtı

İzmit Belediyesi, Çınar Kahvaltı Evi'ni Hizmete Açtı

İzmit Belediyesi - 21.06.2023
İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı'na Ring Servisi Başlattı

İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı'na Ring Servisi Başlattı

İzmit Belediyesi - 20.06.2023
İzmit Belediyesi'nin Çilek Köyü'nde yapılacak hasat programı ertelendi

İzmit Belediyesi'nin Çilek Köyü'nde yapılacak hasat programı ertelendi

İzmit Belediyesi - 18.06.2023
İzmit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti

İzmit Belediyesi Yağıştan Etkilenen Bölgelere Müdahale Etti

İzmit Belediyesi - 18.06.2023
İzmit Belediyesi'nin Çilek Köyü'nde Hasat Programı Ertelendi

İzmit Belediyesi'nin Çilek Köyü'nde Hasat Programı Ertelendi

İzmit Belediyesi - 18.06.2023
İzmit'te Kurtuluş Yıl Dönümü Ayak Tenisi Turnuvası

İzmit'te Kurtuluş Yıl Dönümü Ayak Tenisi Turnuvası

İzmit Belediyesi - 18.06.2023
İzmit Belediyesi Üniversite Adaylarına Destek Verdi

İzmit Belediyesi Üniversite Adaylarına Destek Verdi

İzmit Belediyesi - 17.06.2023
İzmit Belediyesi Öğrencilerin Karnelerini Kutluyor

İzmit Belediyesi Öğrencilerin Karnelerini Kutluyor

İzmit Belediyesi - 16.06.2023
İzmit Belediyesi, Haziran Ayına İz Bırakan Şairleri Anacak

İzmit Belediyesi, Haziran Ayına İz Bırakan Şairleri Anacak

İzmit Belediyesi - 16.06.2023
İzmit Belediyesi Çilek Köyü'nde Hasat Programı Devam Ediyor

İzmit Belediyesi Çilek Köyü'nde Hasat Programı Devam Ediyor

İzmit Belediyesi - 15.06.2023
Başkan Hürriyet, İzmitlileri gururlandıran minik yüzücüleri ağırladı

Başkan Hürriyet, İzmitlileri gururlandıran minik yüzücüleri ağırladı

İzmit Belediyesi - 15.06.2023
Kocaeli Üniversitesi'ndeki Sahipsiz Köpekler Geçici Bakımevine Nakledilecek

Kocaeli Üniversitesi'ndeki Sahipsiz Köpekler Geçici Bakımevine Nakledilecek

İzmit Belediyesi - 14.06.2023
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: 'İzmit Gri Şehir Olarak Değil Tarih ve Kültür Şehri Olarak Anılmalı'

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "İzmit Gri Şehir Olarak Değil Tarih ve Kültür Şehri Olarak Anılmalı"

İzmit Belediyesi - 06.06.2023
İzmit Belediyesi, Çilek Köyü'nde İlk Hasadı Yarın Yapıyor

İzmit Belediyesi, Çilek Köyü'nde İlk Hasadı Yarın Yapıyor

İzmit Belediyesi - 06.06.2023
İzmit Belediyesi'nden annelere destek: Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde çocuk oyun odası hizmeti

İzmit Belediyesi'nden annelere destek: Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde çocuk oyun odası hizmeti

İzmit Belediyesi - 06.06.2023
İzmit Belediyesi yöneticileri Tavşantepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti

İzmit Belediyesi yöneticileri Tavşantepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti

İzmit Belediyesi - 05.06.2023
İzmit Belediyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri'ni Yenişehir ve Gündoğdu Mahalleleri'nde de açtı

İzmit Belediyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri'ni Yenişehir ve Gündoğdu Mahalleleri'nde de açtı

İzmit Belediyesi - 05.06.2023
İzmit Belediyesi LGS öncesi öğrencilere ikramda bulundu

İzmit Belediyesi LGS öncesi öğrencilere ikramda bulundu

İzmit Belediyesi - 04.06.2023
İzmit Belediyesi'nin Çilek Hasadı Ertelendi

İzmit Belediyesi'nin Çilek Hasadı Ertelendi

İzmit Belediyesi - 04.06.2023
İzmit Belediyesi LGS öğrencilerine destek verdi

İzmit Belediyesi LGS öğrencilerine destek verdi

İzmit Belediyesi - 04.06.2023
İzmit Belediyesi İş Birliğiyle Depremzede Çocuklara Yönelik 'Gezici Eğitim Programı' Düzenleniyor

İzmit Belediyesi İş Birliğiyle Depremzede Çocuklara Yönelik 'Gezici Eğitim Programı' Düzenleniyor

İzmit Belediyesi - 02.06.2023
İstihdam Birimi iş arayan vatandaşlara destek oluyor

İstihdam Birimi iş arayan vatandaşlara destek oluyor

İzmit Belediyesi - 02.06.2023
İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İşverenlerle İş Arayanları Bir Araya Getiriyor

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İşverenlerle İş Arayanları Bir Araya Getiriyor

İzmit Belediyesi - 02.06.2023
Masa Başı Çalışan Personele Ergonomi Eğitimi

Masa Başı Çalışan Personele Ergonomi Eğitimi

İzmit Belediyesi - 01.06.2023
İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde ikinci Çocuk Oyun Alanı'nı açtı

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde ikinci Çocuk Oyun Alanı'nı açtı

İzmit Belediyesi - 01.06.2023
İzmit Belediyesi'nin Youtube Stüdyosu Faaliyete Devam Ediyor

İzmit Belediyesi'nin Youtube Stüdyosu Faaliyete Devam Ediyor

İzmit Belediyesi - 30.05.2023
İzmit Belediyesi, Doç. Dr. Utkan Mutman Parkı'nın Açılışı İçin Gün Sayıyor

İzmit Belediyesi, Doç. Dr. Utkan Mutman Parkı'nın Açılışı İçin Gün Sayıyor

İzmit Belediyesi - 30.05.2023
İzmit Belediyesi'nden özel bireyler için Kısa Mola Merkezi

İzmit Belediyesi'nden özel bireyler için Kısa Mola Merkezi

İzmit Belediyesi - 30.05.2023
İzmit Belediyesi Personelleri Sarısu Gençlik Kampı'nda Eğlendi

İzmit Belediyesi Personelleri Sarısu Gençlik Kampı'nda Eğlendi

İzmit Belediyesi - 28.05.2023
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