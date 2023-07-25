İzmit Belediyesi Haberleri - İzmit Belediyesi Haber - Haberler

İzmit Belediyesi Haberleri
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam aracı şehit yakınları ve gazilere hizmet veriyor
İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Bizim Köyde Şenlik Var etkinlikleri Akpınar Mahallesi'nde devam etti
İzmit Belediyesi Ayazma Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nın Şeffaf Brandalarını Yeniledi
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kahramanmaraş'taki Çadırkenti Ziyaret Etti
Kilometrelerce Uzaklıktan Getirilen 600 Yıllık Zeytin Ağacının Hikayesi
İzmit Belediyesi 'Çocuk Dostu Şehirler' konulu deneyim paylaşımı toplantısına katıldı
İzmit'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü coşkusu Yüksek Sadakat ile doruklara ulaştı
İzmit Belediyesi Mezarlıkları Ziyaret Eden Vatandaşları Yalnız Bırakmadı
İzmit Belediyesi Kurban Bayramı'nda Gıda Bankası ve Aşevi üzerinden bağışlanacak etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak
(KOCAELİ)Kocaeli'de ilk ve tek... Otizmli bireyler ile ailelerine nefes olacak merkez açıldı
İzmit Belediye Başkanı EYT'li İşçilerin Tazminatları İçin Aldığı Kararı Açıkladı
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "Çocukların Geleceğine Yatırım Yapmak En Kıymetli Projedir"
İzmit Belediyesi ve Makina Mühendisleri Odası iş birliği protokolü imzalayacak
Kocaeli Üniversitesi'ndeki Sahipsiz Köpekler Geçici Bakımevine Nakledilecek
İzmit Belediye Başkanı Hürriyet: "İzmit Gri Şehir Olarak Değil Tarih ve Kültür Şehri Olarak Anılmalı"
İzmit Belediyesi'nden annelere destek: Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde çocuk oyun odası hizmeti
İzmit Belediyesi yöneticileri Tavşantepe Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti
İzmit Belediyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyeleri'ni Yenişehir ve Gündoğdu Mahalleleri'nde de açtı
İzmit Belediyesi İş Birliğiyle Depremzede Çocuklara Yönelik 'Gezici Eğitim Programı' Düzenleniyor
İzmit Belediyesi İstihdam Birimi İşverenlerle İş Arayanları Bir Araya Getiriyor
İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde ikinci Çocuk Oyun Alanı'nı açtı
İzmit Belediyesi, Doç. Dr. Utkan Mutman Parkı'nın Açılışı İçin Gün Sayıyor