Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, gözaltı sürecinde ilk kez açıklama yaptı.

"GÖNLÜM RAHAT"

Kocaeli Gündem'in paylaştığı açıklamada Hürriyet, şu ifadeleri kullandı: "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum. Görüşmek üzere."

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İzmit Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da bulunduğu 31 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma dosyasında, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı firmalarla belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu, belediyeyle iş yapan firmalardan komisyon alındığı ve Murat Hürriyet'in ihale süreçleri ile personel alımlarında etkili olduğu yönünde iddialara yer verilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.