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İzmit Belediyesi'nde başkanvekili Lütfü Obuz oldu

İzmit Belediyesi'nde başkanvekili Lütfü Obuz oldu
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İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek isim, belediye meclisinde yapılan seçimle belirlendi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yerine vekalet edecek isim, belediye meclisinde yapılan seçimle belirlendi. 3 tur süren gizli oylama sonunda CHP'nin adayı Lütfü Obuz, İzmit Belediyesi Başkanvekili seçildi.

İçişleri Bakanlığı, geçen 24 Temmuz'da 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' ve 'Rüşvet Almak' suçlarından tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı. İzmit Belediye Meclisi, bugün başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Meclis Başkanvekili Muhammed Ertürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, CHP Grubu Lütfü Obuz'u, AK Parti Grubu ise Hayrettin Ünlü'yü aday gösterdi. Toplam 37 meclis üyesinin katıldığı seçimde ilk turda kullanılan 37 oyun 34'ü geçerli, 3'ü aday isimlerinin arasına nokta veya çizgi konulması nedeniyle geçersiz sayıldı. İlk turda Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü ise 13 oy aldı. İkinci turda kullanılan oylardan 1'i geçersiz sayılırken, Lütfü Obuz 21, Hayrettin Ünlü 15 oy aldı. Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda ise kullanılan 37 oyun tamamı geçerli kabul edildi. Lütfü Obuz 22, Hayrettin Ünlü 15 oy alarak salt çoğunluğu sağladı ve İzmit Belediyesi Başkanvekili seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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