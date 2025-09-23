İzmit'te Çevreyi Kirleten Kişiye 15 Bin Lira Ceza

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çevreyi kirleten kişiye 15 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre temizliği konusunda taviz verilmiyor. Kentin huzuru ve doğanın korunması için kararlı adımlar atılarak, çevreyi kirletenlere cezalar uyguluyor.

Kentte kurulan güvenlik kameraları sayesinde Yeni Turan mevkisi, İnönü Caddesi Hacıhasan Mahallesi'nde atıklarını düzensiz ve habersiz şekilde cadde üzerine bırakan kişi tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından adresi belirlenen kişiye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 15 bin lira idari para cezası kesildi.

Kameralar ve ekipler aracılığıyla 7 gün 24 saat denetimler sürdürülürken, çevreyi kirleten kişi ve kurumlara karşı caydırıcı yaptırımlar devam edecek.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yeni iç hastalıkları uzmanı göreve başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç hastalıkları uzmanı Dr. Ertunç Şimdi, görevine başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Uzm. Dr. Şimdi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Şimdi, aynı hastanede görev yaptıktan sonra, SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı.

Şimdi'nin göreve başlamasıyla hastanedeki iç hastalıkları uzman sayısı 11'e yükseldi.