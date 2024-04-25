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Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında yol çalışması sırasında tartışma çıktı ve taraflar birbirine girdi. O anlarda AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı. Çevredekiler yaşananlara anlam veremezken ilginç anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada ortalık bir anda karıştı. Taraflar arasındaki gerginlik her geçen dakika biraz daha artarken o anlara Ak Partili bir meclis üyesinin yaptıkları damga vurdu. Kendisine saldırıldığını söyleyen İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı. Daha sonra ise "Saldırıyorlar! Polis!" diyerek bağırmaya başladı.

KENDİNİ YERE ATAN MECLİS ÜYESİNE ANLAM VEREMEDİLER

Belediye işçileri arasında yaşanan gerilimin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet olay yerine geldi. Başkan Hürriyet'i ise İzmit Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi İbrahim Efe ve yanındaki kişiler takip etti. Tam da o sırada İbrahim Efe, yanındaki kişiyi ittirdikten sonra bir anda kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı. O anlara şahit olanlar yapılan harekete anlam veremedi.

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

"SALDIRIYORLAR, POLİS" DİYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI

AK Partili İbrahim Efe'nin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Yerde yuvarlandığı sırada başkasının ayağına çelme takarak düşürdü ve daha sonra ise, "Saldırıyorlar! Polis!" diye bağırmaya başladıktan sonra ayağa kalkıp kendini tekrar tekrar yere attı. Hürriyet ise şahit olduğu anlara, "Kimse bir şey yapmadı. Kendi kendine bağırıyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK

Başkan Hürriyet de bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada AK Parti meclis üyelerinin yaptığı şovu da unutmayacağım. Videolarını yayınlayacağız. Kendilerini nasıl yere atarak 'Beni darp ediyorlar' diye bas bas bağırdığını şaşkınlıkla izledik. Sayın İbrahim Efe'nin burada kendini yerlere atarak 'Beni dövüyorlar' diye bağırdığını gördük." ifadelerini kullandı.

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

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Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediyesi Cep Telefonu İbrahim Efe AK Parti Kocaeli 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (9)

TROLLERLE MÜCADELE VAKFI:

Seçimlerde büyük yenilgi alan AKP eski sloganını piyasaya sürdü... Mağdurum, mağdurum da mağdurum, çok mağdurum, mağdurum... :)))

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ADANALI :

Allahtan o kamera yayındaymış. Yeşilçam aktörleri bunu görse meslek değiştirirdi. Bu admların sahte mağduriyetleri bile çekilmiyor

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2
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albatros :

bunlar hep fazla pudra şekeri çekmekten...

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Ayaz hayat:

yalakalık yapacak ondan

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1
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sade vatandaş:

bu taktiği daha çok maçlarda futbolcular faul atışı kazanmak için yapıyor ama futbolcular çayıra çimene yuvarlanıyor bu tozun toprağın içine yuvarlanmış

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meko:

Galatasarayli herhalde dokunmadan kendini yere attı

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MHSN SRC :

daha çok fb liye benziyor kendini ceza sahasında sandı herhal moko.

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VATOZZ:

Arkadaşlar alalım bunu dışarıya... Alalım lütfen.

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Ahmet Çakır:

Bu adamı dizilerde figüran yapın bence.

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