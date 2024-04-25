Kimse ne olduğuna anlam veremedi: AK Parti Meclis Üyesi kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı

İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' nedeniyle çıkan tartışmada ortalık bir anda karıştı. Taraflar arasındaki gerginlik her geçen dakika biraz daha artarken o anlara Ak Partili bir meclis üyesinin yaptıkları damga vurdu. Kendisine saldırıldığını söyleyen İbrahim Efe, kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı. Daha sonra ise "Saldırıyorlar! Polis!" diyerek bağırmaya başladı.

KENDİNİ YERE ATAN MECLİS ÜYESİNE ANLAM VEREMEDİLER

Belediye işçileri arasında yaşanan gerilimin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindeki heyet olay yerine geldi. Başkan Hürriyet'i ise İzmit Belediyesinin AK Partili Meclis üyesi İbrahim Efe ve yanındaki kişiler takip etti. Tam da o sırada İbrahim Efe, yanındaki kişiyi ittirdikten sonra bir anda kendini yere atarak yuvarlanmaya başladı. O anlara şahit olanlar yapılan harekete anlam veremedi.

"SALDIRIYORLAR, POLİS" DİYEREK BAĞIRMAYA BAŞLADI

AK Partili İbrahim Efe'nin yaptıkları bununla da sınırlı kalmadı. Yerde yuvarlandığı sırada başkasının ayağına çelme takarak düşürdü ve daha sonra ise, "Saldırıyorlar! Polis!" diye bağırmaya başladıktan sonra ayağa kalkıp kendini tekrar tekrar yere attı. Hürriyet ise şahit olduğu anlara, "Kimse bir şey yapmadı. Kendi kendine bağırıyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi.

ŞAŞKINLIKLA İZLEDİK

Başkan Hürriyet de bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada AK Parti meclis üyelerinin yaptığı şovu da unutmayacağım. Videolarını yayınlayacağız. Kendilerini nasıl yere atarak 'Beni darp ediyorlar' diye bas bas bağırdığını şaşkınlıkla izledik. Sayın İbrahim Efe'nin burada kendini yerlere atarak 'Beni dövüyorlar' diye bağırdığını gördük." ifadelerini kullandı.