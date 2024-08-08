Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye-İtalya Kadınlar Voleybol Yarı Finali Dev Ekrandan İzlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, Türkiye ile İtalya'nın karşılaşması Bolu, Sakarya ve Kocaeli'de dev ekrandan izlendi.

Bolu Kent Meydanı'nda, vatandaşların voleybol maçını izleyebilmesi için Bolu Belediyesi tarafından dev ekran kuruldu.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan sporseverler, milli takıma destek verdi.

Vatandaşlar, milli takımın aldığı sayılar karşısında heyecanlanırken, kaybettiği sayılarda ise üzüntü yaşadı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da karşılaşmanın bir bölümünü vatandaşlarla takip etti.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki sahilde belediye tarafından dev ekranda, sporseverler Türkiye'nin İtalya ile oynadığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Yarı final maçını izledi.

Millilerin maç heyecanına ortak olan vatandaşlar, karşılaşma boyunca kadın milli takımına destekte bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de vatandaşlar, tarihi yarı final heyecanını Kent Meydanı ve İzmit Belediyesi önünde kurulan dev ekranlar karşısında yaşadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.