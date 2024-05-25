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Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

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İzmit Belediyesi tarafından 13 dönümlük alana dikilen ve hasadı yapılıp geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan yaklaşık 500 kilogram çilek hırsızlar tarafından çalındı. Yaşanan olay nedeniyle Çilek Köyü'nde yapılacak hasat şenliği ertelendi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ve geliri kız öğrencilere bağışlanacak olan çilek hasat etkinliği, 500 kilogram çileğin çalınması sebebiyle iptal edildi. Etkinlik öncesi son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, karşılaştıkları manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, hırsızlık olayının kısa sürede çözüme kavuşturulacağına inandığını ve kız öğrencilerin mağdur olmayacağını ifade etti.

ÇİLEKLERİN TARLADA OLMADIĞINI GÖRDÜLER

İzmit Belediyesi Çayırköy Mahallesi'nde hayata geçirdiği Çilek Köyü projesinde hasada hazırlanıyordu. Vatandaşlar ile birlikte arazide gerçekleşecek hasat sonrası elde edilen gelir ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için harcanacaktı. Hasat etkinliği öncesinde son hazırlıkları tamamlamak için alana giden yetkililer, çileklerin olmadığını fark etti.

Geliri kız öğrencilere burs olacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

"HIRSIZLIK SONUCU İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ"

İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çilek Köyümüzde bu akşam gerçekleştireceğimiz ve geliri kız çocuklarımızın eğitimi için kullanılacak Çilek Hasat Etkinliğimiz, bahçemizde yaşanan hırsızlık olayı sonucu ve bahçemize zarar verilmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Geliri kız öğrencilere burs olacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

TEL ÇİTLERİ ZORLAYARAK TARLAYA GİRDİLER

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz geçtiğimiz akşam hırsızlık olayının yaşandığı Çilekköy'ü ziyaret ederek Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelinden bilgi aldı. Obuz, yaklaşık 500 kilogram çileğin çalındığı alanda inceleme yaptı. Çayırköy'de bulunan arazinin giriş kapısının ve kenarında bulunan tel çitlerin bazı noktalardan zorlandığı görüldü.

Geliri kız öğrencilere burs olacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

"BAŞKANIMIZ ASLA KIZ ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEZ"

Başkan Yardımcısı Obuz, "Hasadımızın karnaval havasında olması adına aylardır personelimiz emek vermektedir. Bu hasattan elde edilecek gelir kız öğrencilerimize katkı olacaktı. Bu her sene yaptığımız ve başkanımızın çok önemsediği bir uygulama. Dün akşam karalama amaçlı mı yoksa başka bir amaçla mı yapıldı bilmiyoruz ama bir hırsızlık olayı yaşandı. Bu olayı inşallah emniyet güçlerimiz ortaya çıkaracaktır. Bunu yapanları en kısa zamanda hukukun önüne çıkartıp gerekli cezaları almasını sağlayacaktır diye umut ediyoruz. Fakat şunu kimse unutmasında ki Başkanımız asla kız öğrencilerimizi mağdur etmez" dedi.

Geliri kız öğrencilere burs olacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

"BU OLAYI ASLA KAPATMAYACAĞIZ"

Obuz, "İleriki tarihlerde kız öğrencilerimiz için bu hasat şenliğini ne pahasına olursa olsun en güzel şekilde gerçekleştirecektir. Kız öğrencilerimize eğitim katkısı sağlayacağız. Öğrencilerimizin üzülmemelerini istiyoruz. Bizler bu olayı asla kapatmayacağız ve sürekli gündeme getireceğiz. O yüzden emniyet güçlerinin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Geliri kız öğrencilere burs olacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

Geliri kız öğrencilere burs olacaktı! Tarlaya giren hırsızlar 500 kilo çileği çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmit Belediyesi Burs Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Osman Öner:

Kendi zihniyetleri tarafından bilinen birileri tarafındandır muhtemelen

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Zafer Karabalik:

Hangi kız öğrenciler kime neye göre seçilmişler bu kızlar

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DEMOKRAT:

Enflasyon sebep hırsızlık sonuç. Başekonomist bilir!

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