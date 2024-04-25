Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti

İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' arbedesi yaşandı.

BAŞKAN HÜRRİYET: BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZ SALDIRIYA UĞRADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşentepe'deki hastane yolunda yapılan çalışmalarda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve diğer belediye çalışanlarının, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

"ARTIK BU NOKTADA SABRIMIZ TÜKENDİ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu noktada sabrımız tükendi. Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimize saldırıyor. Biz uzlaşma çağrılarımıza rağmen, bu engelleme taktiklerini aşan bir noktaya geldik ve fiziksel şiddete başvuruyorlar.

"BU OLAYIN BEDELİNİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Hiçbir müdürümüzü ve çalışanımızı bu şekilde hedef almayı kabul etmiyorum. Bu olayın bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.