İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 21 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kocaeli'de yürütülen soruşturmada savcılık incelemelerini tamamlayarak kararanı verdi. Aralarında belediye üst düzey yöneticileri ve belediye başkanı Hürriyet'in de yer aldığı 21 şüpheli hakkında tutuklama istendi. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılacak.

TTUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLEN ESİMLER

Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 21 kişilik listede şu isimler yer alıyor:

Fatma Kaplan Hürriyet (İzmit Belediye Başkanı)

Murat Hürriyet

Fatih Yaşar

Leyla Kıran

Mehmet Ersoylu

Ramazan Kırıcı

Yusuf Kırıcı

Yüksek Kırıcı

Adem Ok

Ali Han Ünal

İrfan Can

Kenan Yılmaz

Nihat Önal

Seyhan Özcan

Burak Güreşen

Cemil Yılmaz

Çetin Sarıca

Gökhan Ercan

Hakan Oral

Nusret Ömürhan Yılmaz

Zekiye Köstekli Oral