İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet için tutuklama talebi
CHP'li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında tutuklama kararı istendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Başkan Hürriyet ve eşinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılacak.
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 21 kişi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kocaeli'de yürütülen soruşturmada savcılık incelemelerini tamamlayarak kararanı verdi. Aralarında belediye üst düzey yöneticileri ve belediye başkanı Hürriyet'in de yer aldığı 21 şüpheli hakkında tutuklama istendi. Şüpheliler, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılacak.
TTUTUKLAMA İSTEMİYLE SEVK EDİLEN ESİMLER
Savcılığın tutuklanmasını talep ettiği 21 kişilik listede şu isimler yer alıyor:
Fatma Kaplan Hürriyet (İzmit Belediye Başkanı)
Murat Hürriyet
Fatih Yaşar
Leyla Kıran
Mehmet Ersoylu
Ramazan Kırıcı
Yusuf Kırıcı
Yüksek Kırıcı
Adem Ok
Ali Han Ünal
İrfan Can
Kenan Yılmaz
Nihat Önal
Seyhan Özcan
Burak Güreşen
Cemil Yılmaz
Çetin Sarıca
Gökhan Ercan
Hakan Oral
Nusret Ömürhan Yılmaz
Zekiye Köstekli Oral