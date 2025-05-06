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İzmit Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'na bantlı gönderme

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İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumu'nda MHP'li Okan Karagöz, belediyenin canlı yayın kamerasının objektifini bantladı ve, "Aman kameraları kapatalım üstümüze kahve falan dökülür" diyerek Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.

İzmit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumu, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ'NDEN BANTLI GÖNDERME

Toplantıya dakikalar kala MHP'li Meclis Üyesi Okan Karagöz, İzmit Belediyesi'nin canlı yayın kamerasını bantla kapattı. Karagöz, "Aman kameraları kapatalım üstümüze kahve falan dökülür" diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.

MHP'li Meclis Üyesi Canlı Yayın Kamerasını Bantladı

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu'nin 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı gizli görüşme öncesinde korumalarının kameraları bantlandığı ortaya çıkmıştı.

MHP'li Meclis Üyesi Canlı Yayın Kamerasını Bantladı

İzmit Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'na bantlı gönderme
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Sizin gözleriniz zaten bantlı Türkiye de neler dönüyor görmüyorsunuz onlar fetodan öğrenilen taktiklerden yalanlardan korunmak için yapıyor

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