İzmit Belediye Meclisi'nde İmamoğlu'na bantlı gönderme
İzmit Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Oturumu'nda MHP'li Okan Karagöz, belediyenin canlı yayın kamerasının objektifini bantladı ve, "Aman kameraları kapatalım üstümüze kahve falan dökülür" diyerek Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptı.
İzmit Belediye Meclisi Mayıs Ayı Oturumu, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında gerçekleştirildi.
MHP'Lİ MECLİS ÜYESİ'NDEN BANTLI GÖNDERME
Toplantıya dakikalar kala MHP'li Meclis Üyesi Okan Karagöz, İzmit Belediyesi'nin canlı yayın kamerasını bantla kapattı. Karagöz, "Aman kameraları kapatalım üstümüze kahve falan dökülür" diyerek İmamoğlu'na gönderme yaptı.
NE OLMUŞTU?
Ekrem İmamoğlu'nin 12 Ekim 2024'te bir otelde yapacağı gizli görüşme öncesinde korumalarının kameraları bantlandığı ortaya çıkmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel