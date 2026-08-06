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İzmit Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdüre zarf içinde para görüntüleri dosyada

İzmit Belediyesi'nde rüşvet skandalı: Müdüre zarf içinde para görüntüleri dosyada
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İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı görüntüleri dosyaya girdi. Görüntülerde paranın gizlenmesi ve olası operasyon konuşmaları yer alıyor; incelemeler sürüyor.

İzmit Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler dosyaya girdi. Görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içerisinde para bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin görüntüler dosyaya girdi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e bir zarf içerisinde para bırakıldığı iddia edildi. Söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı ileri sürüldü. Öte yandan görüntülerin deşifresinde, paranın bulunduğu belirtilen zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmaların yer aldığı belirtildi. Kayıtlarda taraflardan bir kişinin, "Şuraya koy, onları görme, şöyle koy da oradan görünmesin" şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise "Zarfın içinde", "Şu araya sıkıştırdım", "Üstüne de bir zarf attım müdürüm" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Ayrıca konuşmalarda belediyeye yönelik olası bir operasyona ilişkin konuşmaların da yer aldığı öne sürüldü. Kayıtlarda, "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada" ve "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu" ifadelerinin geçtiği kaydedildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında, görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve iddia edilen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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