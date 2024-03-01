Üsküdar Vapuru faciası için anma törenleri düzenlendi

Kocaeli'de, İzmit ile Değirmendere arasında sefer yapan "Üsküdar" adlı vapurun 1 Mart 1958'de şiddetli lodos nedeniyle batması sonucu yaşamını yitirenler için anma törenleri düzenlendi.

İzmit Belediyesi, İzmit Lisesi Mezunları Derneği ve İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneğince İzmit Vapur İskelesi'nde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra yakınlarını kaybedenler, duygu ve düşüncelerini paylaştı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de Cumhuriyet tarihinin en derin acılarından birini, Üsküdar Vapuru faciasını bir kez daha yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Kaç yıl geçerse geçsin unutmamak, unutturmamak, aynı ihmallerin başka alanlarda yaşanmaması için bu farkındalığı her zaman diri tutmak, kaybettiğimiz canlara vefamızı ve onların acısını her daim hissettiğimizin de bir göstergesi olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.

Törene katılanlar, daha sonra denize karanfil ve çelenk bıraktı.

Gölcük

Gölcük'te 1 Mart Üsküdar Şehitliği'nde düzenlenen program, çelenk sunumuyla başladı.

Kaymakam Müfit Gültekin, yaptığı konuşmada, yıllar geçse de yaşanan acıların unutulmadığın dile getirerek, olayda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyerek, "Allah, ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

Sezer, ilçe tarihinde 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası'nın, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası'nın ve 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin kalplerde derin izler bırakan acı hatıralar olduğunu anlatarak, "1 Mart 1958, kalplerimizde burukluk oluşturan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük'te o tarihte lise olmadığından çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından hayatını kaybedenler için dua edildi, mezarlarına çiçekler bırakıldı.

Törene, İlçe Müftüsü Emin Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karamürsel

Karamürsel'deki Alp Anıtı'nda düzenlenen törende, hayatını kaybedenler için dua edildi.

Daha sonra Karamürsel Vapur İskelesi Meydanı'nda vatandaşlar tarafından denize karanfil bırakıldı.

Karamürsel Su Altı Sporları Derneği üyeleri, denizde "1 Mart Üsküdar Faciasını Unutmuyoruz" yazılı pankart açtı.

Törende, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, cumhuriyet savcısı Cihat Karakaya, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.