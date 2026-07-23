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Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var Haber Videosunu İzle
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli ve etkin pişmanlık ifadeleri ile gizli tanık beyanları doğrultusunda 20 Temmuz Pazartesi günü operasyon düzenlendi. Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, belediye yöneticileri ve belediyede ihaleye girmiş olan çeşitli firmaların yetkililerinin bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında İzmit Belediyesi’nde de arama yapıldı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Rüşvet’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlarından gözaltına alınan şüpheliler İstanbul’a getirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 kişi, sabah saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

21 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu Fatih Yaşar, Leyla Kıran, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral'ı tutuklama talebiyle, Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMandarake:

bu gidişle memlekette tek akp kalkacak ?? siz devam edin inadına istemiyoruz sizi

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Haber YorumlarıErol Birol:

Bundan sonra Chp ye hiç birisi oy vermez.

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Haber YorumlarıCevoo:

Sen kesin iktidar partisindensin

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Haber YorumlarıCevoo:

tutuklamaya devam. sayılı gün çabuk geçer... veeeeeeee.. seçim günü geldiğinde GÜN OLA.. DEVRAN DÖNE olcak İNŞALLAH..

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