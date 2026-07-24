İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Kararın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca alındığı belirtildi.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet hakkında yürütülen adli süreçte, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/611 sorgu sayılı kararıyla tutuklama kararı verildi.

Hürriyet'in, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak" ve "Rüşvet Almak" suçlarından tutuklandığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı, tutuklama kararının ardından Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet'in geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.