İzmit Belediye Başkanı'nın şoföründen çarpıcı ifade: Poşette para hissettim

İstanbul merkezli 5 ilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in makam şoförünün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Hüseyin Ergül, "Başkanın makam şoförlüğünü yaptığım zamanda Özel Kalem Ömürhan Yılmaz'ın çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim. Poşetin içinde ambalajlanmış bir orta boy paket daha vardı. Elimde dokunduğumda para olduğunu hissettim. Poşeti arabaya bıraktım ve başkanı eve götürdüm, poşeti başkan aldı" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İzmit Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş İstanbul, Ankara, Antalya, Kırıkkale ve İzmit'te yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerin 30'u yakalanmıştı.

"Murat Hürriyet, İzmit Belediyesinin gölge başkanıdır, kritik yerlerdeki personeller bu kişi tarafından yerleştirilmiştir"

Belediyeye yönelik yürütülen soruşturma sürerken öte yandan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen makam şoförü Hüseyin Ergül'ün savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Ergül ifadesinde, Belediye Başkanı Hürriyet'in 2014 yılından, 2023 yılına kadar şoförlüğünü yaptığını belirterek, "Murat Hürriyet benim kuzenimdir. Murat Hürriyet, İzmit Belediyesinin gölge başkanıdır, kritik yerlerdeki personeller bu kişi tarafından yerleştirilmiştir. Fatih Gökbudak isimli kişi başkanın yanına yerleştirilmiştir. Başkanın bir nevi asistanıdır. Burak Güreşen isimli kişi Murat Hürriyet'in akrabası olup, Fen İşleri müdürüdür. Hakan Oral isimli kişi, Murat Hürriyet'in akrabasıdır. Zekiye Köstekli Oral, Hakan Oral'ın eşidir. Bu kişi, belediyeye powerbank ve yılbaşı ajandası benzeri hediyeler için 2020-2021 yıllarında doğrudan temin ile teklif verip ihaleyi kazanmıştır. Bu işin arkasında Murat Hürriyet vardır. O dönemin satın alma müdürü Mehmet Şevket Verit bunların çok pahalı olduğunu, yapılmaması gerektiğini söylemişti ancak daha sonradan bu kişi bu ihaleyi aldı. Yanılmıyorsam belediyenin reklam panoları da Zekiye Köstekli Oral tarafından yönetildi. İzmit Belediyesinde evlenen çiftlere hediye edilen Kocaelispor baskılı yastıklar da bu kişi tarafından belediyeye verildiğini biliyorum" şeklinde konuştu.

"Özel Kalem Ömürhan Yılmaz'ın çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim. Poşetin içinde ambalajlanmış bir orta boy paket daha vardı"

İfadesinin devamında Belediye Başkanı Hürriyet'in danışmanı Çetin Sarıca'nın Ordu milletvekili Seyit Torun ile ilişkilerinin olduğuna değinen şüpheli Hüseyin Ergül, "İzmit'ten duyduğumuz imar ve iskan ile ilgili problemlerde vatandaşlar bu kişiye gidip bir nevi işlerini halledebilirdi. Yaşar Kardaş Başkan Yardımcısı olup Çetin Sarıca ile bağlantısı vardır. 2023 yılında Çetin Sarıca doğrudan ev almıştı. Bu kişilerin Aydın tarafında arazi almak için uğraştıklarını duymuştum. Yapı Kontrol Müdürü Ethem Bey yakın zamanda istifa etmişti. Ethem Bey işini düzgün yapan birisiydi. Başkanın makam şoförlüğünü yaptığım zamanda Özel Kalem Ömürhan Yılmaz'ın bir keresinde çantalarını ve poşetini almak için odaya girdim. Poşetin içinde ambalajlanmış bir orta boy paket daha vardı. Elimde dokunduğumda para olduğunu hissettim. Poşeti arabaya bıraktım ve başkanı eve götürdüm, poşeti başkan aldı. Ömürhan Yılmaz ile almaya giderken bana 'abi daha para sayması bitmemiştir' şeklinde söyledi, beraber güldük. Uğur Saral isimli kişi Çetin Sarıca ile yakın arkadaştır. Çetin Sarıca'nın fabrikalarla ilişkilerini bu kişi yönetir. Gökhan Ercan, İzmit CHP ilçe başkanıdır. İlker Ulusoy ile beraber hareket ederler. Gökhan Ercan jeofizik mühendisidir. İlker Ulusoy ise meclis üyesi olup mimardır. Belediyenin imar ve iskanlarında bu kişiler aktiftir. Seyhan Özcan isimli kişi mali işlerde çalışmakta olup, Murat Hürriyet ile yakındırlar. Ömer Akın isimli kişi belediyenin iştiraki olan Bekaş ve Sarbaş'ın genel müdürüdür. Murat Hürriyet ile yakın ilişkisi vardır. Sürekli buluşup dışarıda görüşürler. Daha önceden Nihat Değer vardı ancak kendisi gördüğü olaylardan dolayı ayrıldı. Vedat Küçük isimli kişi DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının başkanıdır. Murat Hürriyet ile akrabadır. Sıklıkla Seyhan Özcan'ın odasında kalır. Turgut Koç isimli kişi başkanın yanına sıklıkla gelen kişilerden biridir. Fethiye Caddesindeki yol yapım ihalesinde ismi geçiyordu. Ayrıca, araç kiralama ihalesinde bu kişi aracı oldu diye duydum. Engin Ertaç'ı bizzat arayıp araç ile ilgili konuşmamız oldu" dedi.

Serbest bırakıldı

Öte yandan, savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Ergül, çıkarıldığı mahkemece 'adli kontrol tedbiriyle' serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı