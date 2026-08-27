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Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Haber Videosunu İzle
Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle zemini boşalan 3 katlı bina gece yan yatmaya başladı. Çatırdama seslerini duyan ve binanın yan yatmaya başladığı hisseden bina sakinleri, deprem olduğunu sanarak büyük bir korkuyla sokağa çıktı. Tahliye edilen bina, ekiplerin gözetiminde sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yandaki inşaatın temel kazısı nedeniyle zemini boşalan 3 katlı bina gece yan yatmaya başladı. Çatırdama sesleri üzerine tahliye edilen bina, ekiplerin gözetiminde sabah saatlerinde iş makineleriyle yıkıldı.

ÇATIRDAMA SESLERİLE YÜREKLER AĞZA GELDİ

Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Bir konut inşaatının temel kazısı sırasında, bitişikte bulunan dükkan üzeri 3 katlı binada hareketlilik oldu. Gece binadan gelen çatırdama seslerini duyan sakinler, dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, İzmit Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

ZEMİN GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ ALINMAMIŞ

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, temel kazısı sırasında gerekli zemin güvenliği tedbirlerinin alınmadığı belirlendi. Yer altı sularının da etkisiyle binanın altındaki toprağın kaydığı ve yapının yan yatmaya başladığı tespit edildi. Ekipler, olası risklere karşı sokağı şerit çekerek trafiğe kapattı ve çevredeki bazı binaları tedbir amacıyla tahliye etti.

TARAFLAR ANLAŞTI, BİNA YIKILDI

AFAD ve belediye yetkililerinin koordinasyonunda, inşaat firması yetkilileri ile binada oturan 3 kardeş bir araya geldi. Görüşmelerin ardından inşaat firması sahibinin maddi zararları ve hukuki sorumluluğu üstleneceğini belirtmesi üzerine, risk oluşturan binanın yıkılmasına karar verildi. Şantiye alanındaki iş makineleri, polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında gece saatlerinde binayı yıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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