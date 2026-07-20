İzmit Belediyesi operasyonunun detayları netleşti! İddialar hayli vahim

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detayları netleşti. Soruşturma dosyasında, belediye ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, bazı firmalarla belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkileri bulunduğu, iş yapan firmalardan komisyon alındığı ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri ile personel alımlarında etkili olduğu iddiaları yer aldı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda İzmit Belediyesinin düzenlediği bazı ihaleler mercek altına alındı.

Adli sürecin, belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığına yönelik elde edilen bulgular üzerine başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ İDDİALAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ihaleyi kazanan firmalar ile ihaleye teklif veren firmaların belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu ve belediye ile iş yapan firmalardan komisyon adı altında para alındığı iddia edildi.

Dosyada ayrıca, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısının bulunduğu öne sürüldü.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Söz konusu tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmit, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda haklarında işlem yapılan isimler şöyle:

Fatma Kaplan Hürriyet - İzmit Belediye Başkanı

Murat Hürriyet - Belediye Başkanı Eşi

Ömer A. - İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

Gökhan Ercan - CHP İzmit İlçe Başkanı

Leyla K. - İhale Sorumlusu

Seyhan Ö. - Mali İşler Müdürü

Hamit İlker U. - Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

Nusret Ömürhan Y. - Özel Kalem

Figan Ç. - Eski Ruhsat Müdürü

Burak G. - Fen İşleri Müdürü

Engin E. - Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

Mehmet E. - Destek Hizmetleri Müdürü

Hakan O. - Bekaş Bando Şefi

İrfan C. - Başkan Şoförü

Hüseyin D. - Eski Zabıta Komiseri

Özlem Kırma D. - Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

Yusuf K. - Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Demet I. - Şahıs Firması

Zekiye Köstekli O. - Tasfiye Halinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

Adem O. - Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Fatih Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Kenan Y. - YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yasin O. - Zirvetur Araç Kiralama Tic. Ltd. Şti.

Remzi G. - Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Çetin S. - MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Tic. A.Ş.

Ramazan K. - Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Yüksel K. - Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Cemil Ç. - Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş.

Ali Han Ü. - DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Nihat Ö. - Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

Selin Evren Özoğlu - Avukat

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982'de Kocaeli'de doğdu. Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Hürriyet, bir süre yerel basında gazetecilik yaptıktan sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı. Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan Hürriyet, 2015 genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletvekilliği döneminde kadın hakları, çocuk istismarı, basın özgürlüğü ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde yeniden kazanarak ikinci dönemine başladı. Halen İzmit Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı