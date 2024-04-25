Kocaeli ve İzmit belediye işçileri neden birbirine girdi? Olay ne, ne oldu?

İzmit Tavşantepe Mahallesi mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında 'yetki alanı' arbedesi yaşandı. Peki, Kocaeli ve İzmit belediye işçileri neden birbirine girdi? Olay ne, ne oldu?

KOCAELİ VE İZMİT BELEDİYE İŞÇİLERİ NEDEN BİRBİRİNE GİRDİ?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tavşentepe'deki hastane yolunda yapılan çalışmalarda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ve diğer belediye çalışanlarının, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Artık bu noktada sabrımız tükendi. Büyükşehir ekipleri, bizim ekiplerimize saldırıyor. Biz uzlaşma çağrılarımıza rağmen, bu engelleme taktiklerini aşan bir noktaya geldik ve fiziksel şiddete başvuruyorlar.

NE OLDU?

Hiçbir müdürümüzü ve çalışanımızı bu şekilde hedef almayı kabul etmiyorum. Bu olayın bedelini ödeyeceksiniz. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" ifadelerini kullandı.