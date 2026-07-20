İzmit Belediyesi'ne operasyon: Başkan Fatma Kaplan Hürriyet dahil, 31 kişiye gözaltı

CHP İL BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediyesi önünde açıklamalarda bulundu. Arcan, "İzmit'te yine işlerimiz devam edecek, hizmetlerimiz aksamadan devam edecek. Çünkü belediye başkanını seven bir kent halkı var. Belediye Başkanımız gerçekten son günlerde iyi bir hizmet anlayışını kent halkına açılışlarla sunmaya çalışıyordu. Biz suçsuz olduğumuzu biliyoruz. Belediye Başkanımız sabah evinde arama yapıldıktan sonra Kocaeli Emniyeti'ne götürülürken başı dikti ve şunu söyledi. 'Çiğ yemedik ki karnımız ağrısın.' Kendine öz güveni var. O da suçsuz olduğunu biliyor. Elbette bu itibarsızlaştırmalar ve gerçekler ortaya çıkınca bizim haklılığımız ve vakur duruşumuz da bu kent halkı tarafından görülecektir" dedi.

Ardacan UZUN/İZMİT, (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı