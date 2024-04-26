Üye Girişi
Haberler

Kendini yere atıp yuvarlanan AK Partili Meclis Üyesi özür diledi: Öfkeme yenip düşüp kontrolümü kaybettim

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları arasındaki yol çalışması tartışması sırasında kendini bir anda yere atan ve o anlara ilişkin görüntüsü ortaya çıkan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Efe, "Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasındaki yol çalışması tartışmasında kendi yere atan AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe, görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim." dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nin çevresinde yapılan düzenlemeler sırasında İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya geldi. İddiaya göre İzmit Belediyesi ekipleri, şehir hastanesi yanında bulunan ve Tavşantepe Mahallesi'nde kalan sokağın asfalt çalışması için bölgeye gitti. Bu sırada aynı sokakta çalışma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile İzmit Belediyesi çalışanları arasında kavga çıktı.

Kendini yere atan İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi: Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim

KENDİNİ BİR ANDA YERE ATTI

O anlarda orada bulunan AK Partili İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe kendi yere atarak yuvarlanmaya başladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile yanında bulunanlar, yere düşen İbrahim Efe'ye "Kendini yere atıyorsun, numara yapma." diye tepki gösterdi.

Kendini yere atan İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi: Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim

"ÖFKEME YENİK DÜŞTÜM"

Olay anına ilişkin kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapan İbrahim Efe, "Bu sabah İzmit Belediyesi ekiplerinin olay yerinde engel çıkardığı şeklinde haberi aldığımda öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim. Ailemi, dostlarımı, dava arkadaşlarımı ve bizlere güvenen herkesi hayal kırıklığına uğratan görüntülerin yaşanmasına neden oldum. Çok üzgünüm." dedi.

Kendini yere atan İzmit Belediyesi'nin AK Partili Meclis Üyesi: Öfkeme yenik düştüm, kontrolümü kaybettim

"HİÇBİR MAZERETE SIĞINMADAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Efe, açıklamasının devamında, "Yaşadığım üzüntüyü ifade edecek kelime bulamıyorum. Özellikle bana çok güvenen ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen ailem ve dostlarım başta olmak üzere, değerli dava arkadaşlarımdan, il ve ilçe başkanlarımdan, belediye başkanlarımdan, çok kıymetli hemşehrilerimden hiçbir mazerete sığınmadan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediyesi Sosyal Medya İbrahim Efe AK Parti Kocaeli Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emrah Büke kimdir? Şehit Polis Emrah Büke kaç yaşında, nereli, memleketi neresi? Emrah Büke cenaze namazı ne zaman kılınacak? Dostlara, arkadaşlara Cuma mesajları 2024! Cuma mesajı olarak gönderilebilecek anlamlı, kısa ve en güzel cuma mesajı! Vietnam yosun kurbağasının boyu ne kadardır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! Ken Edwards 1 dakika içinde kaç hamam böceği yemiştir? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 26 Nisan 2024 Cuma! 26 Nisan 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 26 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 26 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 26 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 26 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 26 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 26 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 26 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 26 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
500

Yorumlar (1)

Umut Mergen:

ALTIN OSKAR ÖDÜLÜNÜ ALDIN DAYI OĞLU :)

4
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title