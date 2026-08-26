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Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı
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Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kullandığı 2013 model makam aracı satışa çıkarıldı. 400 bin kilometredeki araç için "Temiz makam aracı" notuyla ilan çıkarken, 985 bin TL fiyat belirlendi. Aracın özellikle “06 CHP 40” plakası dikkat çekti.

  • İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in 400 bin kilometredeki 2013 model Mercedes-Benz Viano makam aracı 985 bin TL'ye satışa çıkarıldı.
  • Aracın satış ilanında yer alan '06 CHP 40' plakası, Hürriyet'in cezaevindeyken CHP'den istifa edip YENİ Parti'ye geçmesinin ardından dikkat çekti.
  • Hürriyet, 23 Temmuz 2026'da İzmit Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yıllardır kullandığı şahsi makam aracı satışa çıkarıldı. 400 bin kilometredeki 2013 model Mercedes-Benz Viano için 985 bin TL istenirken, aracın “06 CHP 40” plakası dikkat çekti.

“TEMİZ MAKAM ARACI" İLANIYLA SATIŞTA 

25 Ağustos’ta yayımlanan ilanda araç, “Temiz makam aracı” başlığıyla satışa sunuldu. Kocaeli’nin İzmit ilçesinden verilen ilanda 2013 model Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Ambiente için 985 bin TL fiyat belirlendi.

İlan bilgilerine göre siyah renkli aracın kilometresi 400 bin. Dizel motora sahip araç 163 beygir gücünde, manuel vitesli ve 5+1 koltuklu.

PLAKASI DİKKAT ÇEKİYOR 

Aracın satış ilanında yer alan “06 CHP 40” plakası ise en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Hürriyet’in yıllardır kullandığı makam aracı olarak bilinen Mercedes’in CHP ibareli plakayla satışa çıkarılması, Hürriyet’in siyasi parti değişikliğinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

CEZAEVİNDEYKEN CHP’DEN AYRILMIŞTI 

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Temmuz 2026’da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı. Hürriyet hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Hürriyet, cezaevinde bulunduğu süreçte CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçtiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından CHP ibareli “06 CHP 40” plakalı aracın satışa çıkarılması da dikkat çekti.

“YENİ YOL ARKADAŞINI BEKLİYOR"

Satış ilanı Hürriyet’in sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda, aracın yıllardır Hürriyet’in yolculuklarına eşlik ettiği belirtilerek, “Yıllardır Fatma Başkan’ın birçok yolculuğuna ve hatırasına eşlik eden yol arkadaşı, şimdi yeni yol arkadaşını bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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