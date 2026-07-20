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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli?

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir? Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli?
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İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmanın ardından Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, "İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir?", "Fatma Kaplan Hürriyet kaç yaşında, nereli?" ve "Fatma Kaplan Hürriyet'in siyasi kariyeri nasıl başladı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle kamuoyunun gündemine geldi. Gelişmelerin ardından Fatma Kaplan Hürriyet'in biyografisi, yaşı, memleketi ve siyasi yaşamı internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kimdir, kaç yaşında, nereli ve bugüne kadar hangi görevlerde bulundu? İşte Fatma Kaplan Hürriyet hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kocaeli'nde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yerel basında gazetecilik yapan Hürriyet, daha sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı. Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan Hürriyet, 2015 genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek ikinci dönemine başladı. Evli ve bir çocuk annesidir.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KAÇ YAŞINDA?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982 doğumludur. Buna göre 43 yaşındadır.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET NERELİ?

Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli doğumludur. İlk ve ortaöğrenimini de Kocaeli'nde tamamlamıştır.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET'İN OLAYI NEDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gündeme geldi. Soruşturma çerçevesinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve toplam 31 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri İzmit Belediyesi binasında ve Hürriyet'in evinde arama yaptı. Gözaltına alınan Hürriyet'in emniyete götürülürken, "Ekşi yemedim ki karnım ağrısın." ifadelerini kullandığı aktarıldı. Soruşturmaya ilişkin adli süreç ise devam ediyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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