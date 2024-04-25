Kocaeli'de asfaltlama çalışması nedeniyle belediye ekipleri arasında arbede yaşandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında, bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle arbede yaşandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tavşantepe Mahallesi Okan Sokak devamında, Kocaeli Şehir Hastanesinin otoparkına inen kapalı ancak açılması planlanan yolda asfaltlama çalışması başlattı.

Sokağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu ifade eden İzmit Belediyesi ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesiyle iki belediye ekibi arasında arbede yaşandı.

Olay sonrası İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık bölgeye gelerek görüşme yaptı.

Görüşme sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolun yaklaşık 80 metrelik kısmını asfaltlayarak bölgeden ayrıldı.

Yolun kalan kısmının İzmit Belediyesi tarafından asfaltlanacağı öğrenildi.