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İzmit Belediye Başkanı ile eşi gözaltına alındı

İzmit Belediye Başkanı ile eşi gözaltına alındı
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İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen polis operasyonunda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

İZMİT Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde polis tarafından operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediye binasında arama yaptı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet evlerinden gözaltına alındı. Ekiplerin ayrıca Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

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