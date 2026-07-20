İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet kimdir? Murat Hürriyet kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

İzmit Belediyesi soruşturmasında gözaltına alınanlar arasında bulunan Murat Hürriyet, son dakika gelişmeleriyle birlikte en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi olan Murat Hürriyet'in hayatı, mesleği, memleketi ve yaşı hakkında aramalar hız kazandı. Murat Hürriyet kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Murat Hürriyet hakkında merak edilen bilgiler ve soruşturmaya ilişkin son gelişmeler...

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982 tarihinde Kocaeli'de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Kocaeli'nde tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yerel basında gazetecilik yapan Hürriyet, daha sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan Hürriyet, 2015 genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanı seçilen Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde yeniden kazanarak ikinci dönemine başladı. Evli ve bir çocuk annesi olan Hürriyet, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

MURAT HÜRRİYET KİMDİR?

Murat Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eşidir. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Operasyonun ardından emniyete götürülen Murat Hürriyet hakkında soruşturma süreci devam ediyor.

İZMİT BELEDİYESİ'NDE NELER OLUYOR?

İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Polis ekipleri Belsa Plaza'da bulunan belediye binasında inceleme ve arama başlatırken, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet dahil toplam 31 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra Fatma Kaplan Hürriyet'in evinde de arama yapıldı. Gözaltına alınan Hürriyet'in emniyete götürülürken, "Ekşi yemedim ki karnım ağrısın." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Soruşturmada belediye yöneticileri, belediye çalışanları, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, çeşitli müdürler ile ihalelerde adı geçen şirket temsilcileri ve bir avukatın da aralarında bulunduğu toplam 31 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış, Mehmet Şevket Verit tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ediyor.