İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Polis ekipleri belediye binası ve Hürriyet'in evinde arama başlatırken, soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit'in tutuklandığı öğrenildi.
- İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.
- Polis ekipleri İzmit Belediyesi binasında arama yaptı.
- Soruşturma kapsamında daha önce Duygu Çetiner, Koral Altın, Mehmet Şevket Verit ve Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.
İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında belediye binasında arama başlatıldı. Operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı.
İZMİT BELEDİYESİ'NE OPERASYON
Sabah saatlerinde İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Belsa Plaza'daki belediye binasına girerek inceleme ve arama çalışmalarına başladı.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET VE EŞİ GÖZALTINDA
Genişletilerek sürdürülen operasyon kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Polis ekiplerinin çifti ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdüğü öğrenildi.
Öte yandan ekiplerin Başkan Hürriyet'in evinde de arama yaptığı bildirildi.
SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE DE GÖZALTILAR YAŞANMIŞTI
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in uzun yıllar Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Duygu Çetiner, "Leyla Hanım" filminin yapımcısı Koral Altın, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve Başkan Hürriyet'in eski özel şoförü Hüseyin Ergül gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit tutuklanırken, Hüseyin Ergül ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.