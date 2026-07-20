İzmit Belediyesi son dakika: İzmit Belediye Başkanı gözaltına mı alındı? İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet neden gözaltına alındı?

İzmit Belediyesi'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonun ardından Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in gözaltına alındığı bilgisi gündemin ilk sıralarında yer aldı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında işlem yapılırken, Fatma Kaplan Hürriyet'in neden gözaltına alındığı ve operasyonun ayrıntıları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet neden gözaltına alındı, soruşturma kapsamında başka kimler gözaltına alındı? İşte son dakika gelişmeleri...

İZMİT SON DAKİKA

İzmit Belediyesi'ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında belediye binasında arama başlatıldı. Operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet dahil 31 kişi gözaltına alındı.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet. İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri belediye binasında ve Hürriyet'in evinde arama yaptı. Gözaltına alınan Hürriyet'in, emniyete götürülürken "Ekşi yemedim ki karnım ağrısın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

İZMİT BELEDİYE BAŞKANI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde belediyedeki ihale ve satın alma süreçlerine ilişkin inceleme başlatılırken, polis ekipleri belediye binasında ve çeşitli adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında daha önce de eski Özel Kalem Müdürü Duygu Çetiner, eski Satın Alma Müdürü Mehmet Şevket Verit ve bazı şüpheliler hakkında işlem yapılmış, Mehmet Şevket Verit tutuklanmıştı.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında Fatma Kaplan Hürriyet'in yanı sıra eşi Murat Hürriyet dahil toplam 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü Ömer Akın, İzmit CHP İlçe Başkanı Gökhan Ercan, çeşitli belediye müdürleri, meclis üyesi, özel kalem personeli, belediye çalışanları ile ihalelerde adı geçen şirket temsilcileri ve bir avukat da bulunuyor. Operasyon kapsamında belediye binasında ve bazı şüphelilerin adreslerinde arama çalışmaları gerçekleştirildi.

FATMA KAPLAN HÜRRİYET KİMDİR?

Fatma Kaplan Hürriyet, 20 Ağustos 1982'de Kocaeli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kocaeli'de tamamlayan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. Bir süre yerel basında gazetecilik yaptıktan sonra hukuk eğitimi alarak avukatlık mesleğine başladı.

Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) adım atan Hürriyet, 2015 genel seçimlerinde CHP Kocaeli Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Milletvekilliği döneminde özellikle kadın hakları, çocuk istismarı, basın özgürlüğü ve yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarda görev aldı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak İzmit Belediye Başkanı seçilen Hürriyet, 2024 yerel seçimlerinde yeniden kazanarak ikinci dönemine başladı. Halen İzmit Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Hürriyet, evli ve bir çocuk annesidir.