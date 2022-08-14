Harry Potter Haberleri - Harry Potter Haber - Haberler

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Harry Potter Haberleri

Harry Potter haber, Harry Potter son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Rüşdi saldırısını eleştiren İngiliz yazar JK Rowling tehdit edildi

Rüşdi saldırısını eleştiren İngiliz yazar JK Rowling tehdit edildi

Harry Potter - 14.08.2022
Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı!

Hogwarts Legacy çıkış tarihi açıklandı!

Harry Potter - 13.08.2022
Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi 2023'e Ertelendi

Hogwarts Legacy Çıkış Tarihi 2023'e Ertelendi

Harry Potter - 12.08.2022
Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? Fantastik canavar isimleri, filmi ve romanı

Fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar? Fantastik canavar isimleri, filmi ve romanı

Harry Potter - 22.07.2022
Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi!

Bilge Şen kimdir? Bilge Şen kaç yaşında ve nereli? Bilge Şen biyografisi!

Harry Potter - 04.07.2022
Yeni PlayStation Plus Türkiye'de Çıktı

Yeni PlayStation Plus Türkiye'de Çıktı

Harry Potter - 23.06.2022
Balkan Ninnisi Arif kimdir, kim canlandırıyor? 'Sarp Bozkurt' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

Balkan Ninnisi Arif kimdir, kim canlandırıyor? 'Sarp Bozkurt' kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nelerdir?

Harry Potter - 22.06.2022
Volkan Severcan, sahnede geçen 38 yılını anlattı

Volkan Severcan, sahnede geçen 38 yılını anlattı

Harry Potter - 04.06.2022
Türkiye'de gençler yılda ortalama 25 kitap okuyor

Türkiye'de gençler yılda ortalama 25 kitap okuyor

Harry Potter - 18.05.2022
16 Mayıs 2022 Haberleri

16 Mayıs 2022 Haberleri

Harry Potter - 17.05.2022
'Harry Potter' sevincini neden yapmadı? Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik yanıt

"Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Kerem Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik yanıt

Harry Potter - 16.05.2022
PS Plus abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyun belli oldu!

PS Plus abonelerinin ücretsiz oynayabileceği oyun belli oldu!

Harry Potter - 16.05.2022
PlayStation Plus Extra ve Premium oyun listesi detaylandırıldı

PlayStation Plus Extra ve Premium oyun listesi detaylandırıldı

Harry Potter - 23.06.2022
Depp - Heard davası: İftira ile suçlanan eski eş hangi iddiaları ortaya koydu?

Depp - Heard davası: İftira ile suçlanan eski eş hangi iddiaları ortaya koydu?

Harry Potter - 09.05.2022
Video oyunlarının pazar değeri milyarlarca sterline ulaştı! Yeni rekor Avrupa'dan geldi

Video oyunlarının pazar değeri milyarlarca sterline ulaştı! Yeni rekor Avrupa'dan geldi

Harry Potter - 04.05.2022
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' filminin özel gösterimi yapıldı

"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" filminin özel gösterimi yapıldı

Harry Potter - 15.04.2022
En iyi 10 PC Lego oyunu

En iyi 10 PC Lego oyunu

Harry Potter - 15.04.2022
Bu hafta 9 film vizyona girecek

Bu hafta 9 film vizyona girecek

Harry Potter - 14.04.2022
'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

"Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da vizyona giriyor

Harry Potter - 09.04.2022
Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte...

Bomba İddia! Aras Bulut İynemli O İsimle Birlikte...

Harry Potter - 06.04.2022
99 depreminde enkaz altında kalmış! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun herkesi ağlatan hayat hikayesi

99 depreminde enkaz altında kalmış! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun herkesi ağlatan hayat hikayesi

Harry Potter - 24.03.2022
Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB?

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri neler? Hogwarts Legacy kaç GB?

Harry Potter - 21.03.2022
Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi!

Hogwarts Legacy ne zaman çıkacak? İşte Hogwarts Legacy'nin çıkış tarihi!

Harry Potter - 21.03.2022
Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Nintendo'ya geliyor

Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, Nintendo'ya geliyor

Harry Potter - 18.03.2022
Hogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı

Hogwartz Legacy'nin 14 dakikalık oynanış fragmanı ve çıkış tarihi yayınlandı

Harry Potter - 18.03.2022
Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Sabrımızı sınıyorlar! Barcelona'dan Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Harry Potter - 17.03.2022
Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu: 'Taraftarların desteği ile Barcelona maçını kazanıp, tur atlayacağımızı düşünüyorum'

Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu: "Taraftarların desteği ile Barcelona maçını kazanıp, tur atlayacağımızı düşünüyorum"

Harry Potter - 14.03.2022
Kerem Aktürkoğlu: Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak

Kerem Aktürkoğlu: Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak

Harry Potter - 14.03.2022
Buse Varol ile boşanacağı konuşulan Alişan, iddiaya son noktayı koydu: Boşanmıyoruz

Buse Varol ile boşanacağı konuşulan Alişan, iddiaya son noktayı koydu: Boşanmıyoruz

Harry Potter - 14.02.2022
Hindistan'ın ilk metaverse düğününe binlerce misafir katıldı

Hindistan'ın ilk metaverse düğününe binlerce misafir katıldı

Harry Potter - 07.02.2022
Hogwarts Legacy çıkış tarihi iddiası Eylül ayını gösteriyor

Hogwarts Legacy çıkış tarihi iddiası Eylül ayını gösteriyor

Harry Potter - 06.02.2022
Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon çıkış tarihi ne zaman, son sezon mu? Netflix Peaky Blinders yeni bölümleri ne zaman?

Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Peaky Blinders yeni sezon çıkış tarihi ne zaman, son sezon mu? Netflix Peaky Blinders yeni bölümleri ne zaman?

Harry Potter - 06.02.2022
Büyü ve cadılıkla ilgiliymiş! ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

Büyü ve cadılıkla ilgiliymiş! ABD'de bir papaz, Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

Harry Potter - 06.02.2022
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir papaz Harry Potter ve Twilight kitaplarını yaktırdı

Harry Potter - 04.02.2022
Bizden Olur Mu oyuncuları! Bizden Olur Mu konusu, nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir?

Bizden Olur Mu oyuncuları! Bizden Olur Mu konusu, nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir?

Harry Potter - 04.02.2022
Harry Potter'ın treni Hogwarts Ekspres ile büyülü bir yolculuk

Harry Potter'ın treni Hogwarts Ekspres ile büyülü bir yolculuk

Harry Potter - 01.02.2022
Kahramanmaraş'ta kostümlü kayak yarışması

Kahramanmaraş'ta kostümlü kayak yarışması

Harry Potter - 31.01.2022
Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Son sezon mu?

Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders final sezonu çıkış tarihi ne zaman? Son sezon mu?

Harry Potter - 10.03.2022
Hogwarts Legacy çıkış tarihi bir kez daha ertelenebilir!

Hogwarts Legacy çıkış tarihi bir kez daha ertelenebilir!

Harry Potter - 18.01.2022
Hogwarts Legacy, 2023 yılına kadar piyasaya sürülmeyebilir

Hogwarts Legacy, 2023 yılına kadar piyasaya sürülmeyebilir

Harry Potter - 18.01.2022
GAZİANTEP - 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Çakıroğlu, yemeniciliğin 4. kuşak temsilcisi

GAZİANTEP - "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödüllü Çakıroğlu, yemeniciliğin 4. kuşak temsilcisi

Harry Potter - 17.01.2022
Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı

Ne yaptın sen öyle Kerem! Galatasaraylı yıldızın akıllara durgunluk veren golü ortalığı yıktı

Harry Potter - 16.01.2022
Ata mesleğiyle ' Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü aldı

Ata mesleğiyle " Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aldı

Harry Potter - 15.01.2022
Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

Harry Potter - 04.01.2022
Harry Potter 2022 nerede yayınlanacak? HBO Max'te yayında! Harry Potter Hogwarts'a Dönül Türkiye'de yayınlanacak mı?

Harry Potter 2022 nerede yayınlanacak? HBO Max'te yayında! Harry Potter Hogwarts'a Dönül Türkiye'de yayınlanacak mı?

Harry Potter - 01.01.2022
Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor

Harry Potter filminin sevimli karakteri Dobby'nin çalınan heykeli aranıyor

Harry Potter - 31.12.2021
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Aralık 2021

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Aralık 2021

Harry Potter - 31.12.2021
Electronic Arts, Harry Potter MMO'sunu iptal etti

Electronic Arts, Harry Potter MMO'sunu iptal etti

Harry Potter - 28.12.2021
Harry Potter ne zaman çıkacak, nasıl izlenir? Hogwarts 2022 yeni filmi vizyon tarihi ne zaman, hangi kanalda?

Harry Potter ne zaman çıkacak, nasıl izlenir? Hogwarts 2022 yeni filmi vizyon tarihi ne zaman, hangi kanalda?

Harry Potter - 27.12.2021
Gol sevinci olay oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin iç yüzünü anlattı

Gol sevinci olay oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin iç yüzünü anlattı

Harry Potter - 25.12.2021
Kerem 'Potter' Aktürkoğlu! Enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

Kerem "Potter" Aktürkoğlu! Enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı

Harry Potter - 25.12.2021
Menteşe'de 'Dünya Roman Karakterleri Günü'ne özel çalışma

Menteşe'de "Dünya Roman Karakterleri Günü"ne özel çalışma

Harry Potter - 21.12.2021
Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts' yeni fragman!

Harry Potter'ın 20. yıl özel bölümü 'Return to Hogwarts" yeni fragman!

Harry Potter - 21.12.2021
Bedia Ener kimdir? Bedia Ener hayatı ve biyografisi! Bedia Ener kaç yaşında, nereli?

Bedia Ener kimdir? Bedia Ener hayatı ve biyografisi! Bedia Ener kaç yaşında, nereli?

Harry Potter - 21.12.2021
Başkan Başdeğirmen çocuklarla sohbet etti

Başkan Başdeğirmen çocuklarla sohbet etti

Harry Potter - 13.12.2021
'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filmi özel etkinlikle izleyiciyle buluştu

Harry Potter - 12.12.2021
Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

Harry Potter 20 yıl sonra yeniden sinemada

Harry Potter - 10.12.2021
LC Waikiki, Harry Potter'ın 20. yılını seriye özel ürünleriyle kutluyor

LC Waikiki, Harry Potter'ın 20. yılını seriye özel ürünleriyle kutluyor

Harry Potter - 08.12.2021
'Harry Potter ve Felsefe Taşı' filminin 20. yılı etkinliklerle kutlandı

"Harry Potter ve Felsefe Taşı" filminin 20. yılı etkinliklerle kutlandı

Harry Potter - 25.11.2021
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan Shakespeare şiiri (2)

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Chilcott'tan Shakespeare şiiri (2)

Harry Potter - 24.11.2021
Kadın oyun nickleri listesi

Kadın oyun nickleri listesi

Harry Potter - 30.05.2022
Gandalf ve Johnny Bravo'nun içinde bulunduğu Smash Bros tarzı bir dövüş oyunu geliştiriliyor

Gandalf ve Johnny Bravo'nun içinde bulunduğu Smash Bros tarzı bir dövüş oyunu geliştiriliyor

Harry Potter - 25.10.2021
Kırmızı Oda Derya kim, gerçek adı nedir? Kırmızı Oda Derya hikayesi! Derya karakterini canlandıran Ayça Bingöl kimdir?

Kırmızı Oda Derya kim, gerçek adı nedir? Kırmızı Oda Derya hikayesi! Derya karakterini canlandıran Ayça Bingöl kimdir?

Harry Potter - 22.10.2021
Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir? Robbert Pattinson filmleri!

Robert Pattinson müslüman mı? Robert Pattinson kimdir? Robbert Pattinson filmleri!

Harry Potter - 15.10.2021
Hindistan polisinden trafik krallarına Squid Game çözümü

Hindistan polisinden trafik krallarına Squid Game çözümü

Harry Potter - 15.10.2021
Ada Masalı bitiyor mu? Ada Masalı dizisi oyuncuları!

Ada Masalı bitiyor mu? Ada Masalı dizisi oyuncuları!

Harry Potter - 12.10.2021
Tam da bu filmlerin havası

Tam da bu filmlerin havası

Harry Potter - 09.10.2021
Ayça Bingöl kimdir? Kırmızı Oda Ayça Bingöl kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl biyografisi!

Ayça Bingöl kimdir? Kırmızı Oda Ayça Bingöl kaç yaşında, nereli? Ayça Bingöl biyografisi!

Harry Potter - 27.10.2021
Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın biyografisi!

Uğur Arda Aydın kimdir? Uğur Arda Aydın kaç yaşında, nereli? Uğur Arda Aydın biyografisi!

Harry Potter - 27.09.2021
Tesla dendi ama Voldemort'a daha çok benzetildi! İstanbul'daki bulut paylaşım rekoru kırıyor

Tesla dendi ama Voldemort'a daha çok benzetildi! İstanbul'daki bulut paylaşım rekoru kırıyor

Harry Potter - 19.09.2021
'Hollywood çarıkçısı' film ve dizilerden sonra günlük hayat için de üretim yapıyor

"Hollywood çarıkçısı" film ve dizilerden sonra günlük hayat için de üretim yapıyor

Harry Potter - 15.09.2021
Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon çıkış tarihi!

Peaky Blinders 6.sezon ne zaman? Netflix Peaky Blinders yeni sezon çıkış tarihi!

Harry Potter - 01.09.2021
Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı konusu! Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı oyuncuları

Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı konusu! Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı oyuncuları

Harry Potter - 28.08.2021
The Crown: Netflix, dizide 'son kraliçe' Imelda Staunton'ın görüntüsünü paylaştı

The Crown: Netflix, dizide 'son kraliçe' Imelda Staunton'ın görüntüsünü paylaştı

Harry Potter - 31.07.2021
Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

Netflix ABD, oyuncu ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getiriyor

Harry Potter - 29.07.2021
Robert Pattinson müslüman mı?

Robert Pattinson müslüman mı?

Harry Potter - 06.08.2021
18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

18 Temmuz Pazar TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

Harry Potter - 18.07.2021
Tarihte bugün ne oldu? 17 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Temmuz'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 17 Temmuz tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Temmuz'da yaşananlar!

Harry Potter - 17.07.2021
Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Zümrüdü An

Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı filmi oyuncuları kim? Harry Potter ve Zümrüdü Anka Yoldaşlığı konusu, oyuncuları ve Harry Potter ve Zümrüdü An

Harry Potter - 10.07.2021
Harry Potter izle! Harry Potter televizyonda hangi gün, hangi kanalda ne zaman? Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları ve konusu nedir?

Harry Potter izle! Harry Potter televizyonda hangi gün, hangi kanalda ne zaman? Harry Potter ve Ateş Kadehi oyuncuları ve konusu nedir?

Harry Potter - 03.07.2021
Ada Masalı oyuncuları! Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede?

Ada Masalı oyuncuları! Ada Masalı konusu nedir? Ada Masalı nerede çekiliyor? Kırlangıç Adası nerede?

Harry Potter - 03.07.2021
Harry Potter: Wizards Unite etkinlik tarihleri belli oldu

Harry Potter: Wizards Unite etkinlik tarihleri belli oldu

Harry Potter - 01.07.2021
Tarihte bugün ne oldu? 30 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Haziran'da yaşananlar!

Tarihte bugün ne oldu? 30 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 30 Haziran'da yaşananlar!

Harry Potter - 30.06.2021
Macar parlamentosu LGBTİ + karşıtı yasayı onayladı

Macar parlamentosu LGBTİ + karşıtı yasayı onayladı

Harry Potter - 15.06.2021
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmin konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları kimlerdir?

Harry Potter ve Felsefe Taşı filmin konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı oyuncuları kimlerdir?

Harry Potter - 12.06.2021
Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri! Ada Masalı oyuncuları kimler?

Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosu ve isimleri! Ada Masalı oyuncuları kimler?

Harry Potter - 15.06.2021
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