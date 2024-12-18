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Ukraynalı Prime Orchestra, Antalya'da Müzikseverlerle Buluştu

Ukraynalı Prime Orchestra, Antalya'da Müzikseverlerle Buluştu
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Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, savaştan etkilenen Ukraynalılara destek amacıyla Antalya'da 'Hogwarts Sympho Show' konseri düzenledi. Orkestra, 'Harry Potter', 'Karayip Korsanları' ve 'Wednesday' filmlerinin müziklerini seslendirdi. Elde edilen gelir, mağdur durumdaki Ukraynalılara yardıma gidecek.

Ukraynalı müzik grubu Prime Orchestra, savaştan etkilenen Ukraynalılara yardım etmek amacıyla "Hogwarts Sympho Show" konseriyle Antalya'da müzikseverlerle buluştu.

Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi'nde verilen konserde, "Harry Potter", "Karayip Korsanları" ve "Wednesday" filmlerinin müzikleri Ukraynalı orkestra tarafından seslendirildi.

Orkestra şefliğini Denis Doroshenko yaptı.

Prime Orchestra yönetmeni Iurii Rybalka, konserden elde edilen geliri savaştan etkilenen Ukraynalıların ihtiyaçları için kullanacaklarını söyledi.

Zor şartlar altındaki insanlara umut olmak istediklerini belirten Rybalka, "Bu etkinlik sayesinde sevgiyi paylaşmak istiyoruz. Amacımız, Ukrayna'daki vatandaşlarımıza yardımda bulunmak. Mağdur durumdaki insanların mucizeye inanmalarını istiyoruz." dedi.

Orkestranın sadece eğlence değil dayanışmayı da amaçladığını vurgulayan Rybalka, Türkiye turneleri kapsamında Konya, Kayseri, Gaziantep, Mersin, Ankara ve İstanbul'da da konser vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Emine Zehra Ünal - Kültür Sanat
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