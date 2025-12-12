Haberler

Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri! PC için öneriler

Güncelleme:
Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri! Epic Games, yılbaşı tatiline özel kampanyası kapsamında oyunseverlerin dikkatini çeken bir duyuruya imza attı. Normal koşullarda 2.099 TL fiyat etiketiyle satışta bulunan ve Harry Potter evreninde geçen açık dünya aksiyon RPG oyunu Hogwarts Legacy, Epic Games Store üzerinden kısa süreliğine ücretsiz olarak erişime açıldı. İşte Hogwarts Legacy sistem gereksinimleri...

Epic Games Store, yılbaşı tatili kampanyasının en büyük sürprizlerinden birini duyurarak Hogwarts Legacy'i ücretsiz oyunlar listesine ekledi. Harry Potter evreninde geçen yapım, kampanya süresi boyunca hiçbir ücret ödenmeden kütüphaneye eklenebiliyor.

HOGWARTS LEGACY SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hogwarts Legacy'yi bilgisayarında çalıştırmak isteyen kullanıcılar için minimum sistem gereksinimleri paylaşıldı. Oyunun minimum seviyede çalışabilmesi için Intel Core i5-6600 ya da AMD Ryzen 5 1400 işlemciye ihtiyaç duyuluyor. Bellek tarafında ise 16 GB RAM olması gerekiyor.

Ekran kartı tarafında minimum gereksinimler NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB veya AMD Radeon RX 470 4 GB olarak açıklandı. Oyun, DirectX 12 sürümü ile çalışıyor ve bu nedenle işletim sisteminin bu sürümü desteklemesi gerekiyor. Depolama alanı olarak ise kullanıcıların sistemlerinde en az 85 GB boş alan bulundurması gerekiyor.

Daha akıcı bir oyun deneyimi isteyenler için önerilen sistem gereksinimleri de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor. Bu seviyede Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 işlemciler öne çıkıyor. Bellek ihtiyacı önerilen seviyede de 16 GB RAM olarak korunurken, ekran kartı tarafında NVIDIA GeForce 1080 Ti, AMD Radeon RX 5700 XT ya da Intel Arc A770 seçenekleri bulunuyor. Önerilen yapılandırmada da DirectX 12 desteği ve 85 GB depolama alanı gereksinimi devam ediyor.

