JK Rowling, İskoçya'nın nefret suçu yasasını eleştirdi ve polise kendisini tutuklama çağrısı yaptı

JK Rowling, İskoçya'nın yeni nefret suçu yasasını bir dizi sosyal medya gönderisi ile eleştirdi ve polisi bu paylaşımların suç oluşturması halinde kendisini tutuklamaya davet etti.

Edinburgh'da yaşayan Harry Potter yazarı, mahkum olmuş hükümlüleri, trans aktivistleri ve diğer kamu figürlerini de içeren birkaç trans kadını erkek olarak tanımladı.

Biyolojik cinsiyetin doğru tanımının yasaklanması durumunda "ifade özgürlüğü ve inan"ın sona ereceğini söyledi.

Daha önce, İskoçya'nın ilk bakanı Humza Yousaf yeni yasanın bir "nefret dalgasına" çözüm getireceğini söylemişti.

2021 Nefret Suçu ve Kamu Düzeni (İskoçya) Yasası, yaş, engellilik, din, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya interseksilikle ilgili "nefreti körüklemek" adlı yeni bir suç oluşturuyor.

Yasa kadınları bir grup olarak nefretten korumuyor.

İskoç hükümetinin bunu daha sonra ayrı bir kadın düşmanlığı yasasına dahil etmesi bekleniyor.

Trans aktivizmin bazı eleştirmenleri olan Rowling, yeni yasanın yürürlüğe girdiği gün X'te yayın yaptı.

"İskoçya'nın yasama organları, kadınlara ve kızlara ait gerçek haklar ve özgürlüklerden çok, kendi feminenlik fikirlerini, ne kadar misoginist ya da fırsatçı olursa olsun, erkek olarak yapan erkeklerin duygularına daha yüksek değer vermiş gibi görünüyor" dedi.

"Kadınlara ve kızlara karşı işlenen şiddet ve cinsel şiddetin gerçekliğini doğru bir şekilde tanımlamak veya ele almak, kadına bir erkek diyebilmemize izin verilmedikçe mümkün değil. Biyolojik cinsiyetin doğru tanımı suç sayılırsa, İskoçya'da ifade özgürlüğü ve inanç sona erer."

Rowling, "Şu anda ülkeden uzaktayım, ancak burada yazdıklarımın yeni yasa kapsamında bir suç sayılması durumunda, İskoçya'ya döndüğümde tutuklanmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

İskoçya Polisi'nin gönderilerle ilgili herhangi bir şikayet almadığını söyledi.

Başbakan Rishi Sunak, "Biolojiye ilişkin basit gerçekleri belirtmek için insanların suçlanmaması gerektiğini" söyledi.

The Daily Telegraph'a verdiği açıklamada, partisinin "her zaman" ifade özgürlüğünü koruyacağını söz verdi.

İskoçya'daki yeni yasa altında maksimum ceza yedi yıl hapis cezasıdır.

Bir kişi, korunan özelliklere dayalı olarak nefret körüklemek amacıyla "tehditkâr veya aşağılayıcı" olarak değerlendirilebilecek malzeme iletiyorsa veya davranışta bulunuyorsa bir suç işler.