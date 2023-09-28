Harry Potter serisinin yıldız oyuncusu Michael Gambon hayatını kaybetti

İngiliz yazar J. K. Rowling'in kaleme aldığı fantastik romanlardan sinemaya uyarlanan Harry Potter serisinde Albus Dumbledore rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 82 yaşındaki oyuncu Michael Gambon yaşamını yitirdi.

ZATÜRRE GEÇİRDİ

Usta oyuncunun ölüm haberini acılı ailesi duyurdu. Oyuncunun eşi ve oğlu yaptığı açıklamada Michael Gambon'un zatürre geçirmesinin ardından yanlarında huzur içinde hayatını kaybettiğini söyledi.

6 HARRY POTTER FİLMİNDE OYNADI

Sekiz Harry Potter filminin altısında rol alan "Sir" ünvanlı oyuncu, 50 yıllık kariyeri boyunca birçok film, dizi ve tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncunun 4 BAFTA ödülü bulunuyor.