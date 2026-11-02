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Harry Potter evrenini yeniden ekranlara taşıyacak yeni dizi için beklenen yayın tarihi belli oldu. J.K. Rowling'in dünyaca ünlü kitap serisinden uyarlanan yapım, bu kez sinema filmlerinden farklı olarak hikâyeyi daha ayrıntılı şekilde ele alacak. Yeni oyuncu kadrosu ve ilk sezonuyla merak uyandıran yapımın ne zaman başlayacağı, hangi platformda yayınlanacağı ve Türkiye'den nasıl izlenebileceği araştırılıyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi hangi platformda yayınlanacak? Detaylar...

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hbo'nun yeni Harry Potter dizisinin ilk sezonu, 25 Aralık 2026'da izleyiciyle buluşacak. İlk sezonun adı Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter ve Felsefe Taşı) olarak açıklandı.

İlk sezonun toplam 8 bölümden oluşması planlanıyor. Dizi, Harry Potter'ın Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'na kabul edilmesiyle başlayan hikâyeyi yeniden ekranlara taşıyacak.

HARRY POTTER DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Hbo tarafından hazırlanan Harry Potter dizisi, dijital yayın platformu HBO Max üzerinden izleyiciyle buluşacak. Yapım, HBO'nun orijinal dizisi olarak yayınlanacak ve platformun hizmet verdiği ülkelerde dijital olarak izlenebilecek.

Türkiye'de de HBO Max üzerinden yayınlanması beklenen dizinin, platformun abonelik sistemiyle izlenmesi mümkün olacak.

HARRY POTTER DİZİSİNİN İLK SEZONUNUN KONUSU NE?

Harry Potter dizisinin ilk sezonu, J.K. Rowling'in serinin ilk kitabı olan Harry Potter ve Felsefe Taşı eserinden uyarlanacak.

Hikâye, Harry Potter'ın 11'inci yaş gününde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndan kabul mektubu almasıyla başlayacak. Harry'nin büyücülük dünyasını keşfetmesi, Ron Weasley ve Hermione Granger ile tanışması ve Hogwarts'taki ilk yılı dizinin merkezinde yer alacak.

Yeni uyarlamada kitaplarda anlatılan olayların daha kapsamlı işlenmesi ve sinema filmlerinde yer verilmeyen bazı ayrıntıların da ekrana taşınması hedefleniyor. İlk sezonun 8 bölümden oluşacağı açıklandı.

HARRY POTTER DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Harry Potter dizisinde sinema filmlerinden farklı bir oyuncu kadrosu yer alacak. Başlıca karakterleri canlandıracak isimler şöyle:

Dominic McLaughlin – Harry Potter

Arabella Stanton – Hermione Granger

Alastair Stout – Ron Weasley

John Lithgow – Albus Dumbledore

Janet McTeer – Minerva McGonagall

Paapa Essiedu – Severus Snape

Nick Frost – Rubeus Hagrid

Lox Pratt – Draco Malfoy

Warwick Davis – Filius Flitwick

Katherine Parkinson – Molly Weasley

Johnny Flynn – Lucius Malfoy

Bel Powley – Petunia Dursley

Daniel Rigby – Vernon Dursley

Dizinin senaryosunu Francesca Gardiner kaleme alırken Mark Mylod yönetmen ve baş yapımcı olarak projede görev alıyor. J.K. Rowling de yapımın baş yapımcıları arasında bulunuyor.

HARRY POTTER DİZİSİ KAÇ BÖLÜM OLACAK?

Harry Potter dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşacak. Her sezonun kitap serisindeki bir eseri temel alması planlanan yapımda, hikâyenin daha geniş bir anlatımla ekrana taşınması hedefleniyor.

İlk sezonun Harry Potter ve Felsefe Taşı kitabını konu almasıyla birlikte izleyiciler, Harry'nin Hogwarts'taki ilk yılına yeniden tanıklık edecek.