Harry Potter dizisinin başrolleri belli oldu

Harry Potter'ın dizi uyarlamasında yer alacak oyuncular belli oldu.

HARRY POTTER DİZİSİNİN ÇOCUK OYUNCULARI BELLİ OLDU

'Harry Potter' dizi uyarlamasında Harry, Ron ve Hermione'yi canlandıracak çocuk oyuncular açıklandı. Seçmeler sonucunda başrolleri Dominic McLaughlin (Harry Potter), Alastair Stout (Ron Weasley) ve Arabella Stanton'ın (Hermione Granger) üstleneceği bildirildi.

Yapımcı ve yönetmen Mark Mylod ile dizi sorumlusu Francesca Gardiner, "Lucy Bevan ve Emily Brockmann'ın yürüttüğü olağanüstü bir seçme sürecinin ardından, üç benzersiz yeteneği bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz. Onların sihrini dünya ile buluşturmak için sabırsızlanıyoruz" açıklamasında bulundu. Yeni dizinin 2026 yılında izleyiciyle buluşacağı belirtildi.