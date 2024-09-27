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Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir?

Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir?
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Maggie Smith öldü mü, kimdir? Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterini canlandıran Maggie Smith'in neden öldüğü merak konusu oldu. Maggie Smith hastalığı nedir ve kaç yaşında öldü soruları gündeme geliyor. Ünlü oyuncu Maggie Smith öldü mü, kimdir ve kaç yaşında öldü soruları gündeme geliyor. Peki, Profesör Minerva McGonagall öldü mü? Maggie Smith neden öldü?

Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, hayatını kaybetti. Altmış yılı aşkın bir süredir sahne, film ve televizyon dünyasında kendine yer edinen Smith, geniş ve çeşitli bir kariyere sahipti. Harry Potter serisinde "Profesör Minerva McGonagall" karakterini canlandıran Maggie Smith, özellikle bu rolüyle tanınsa da, sanat yaşamı boyunca pek çok önemli projede yer aldı. Maggie Smith kimdir, kaç yaşında öldü? Detaylar haberimizdedir...

MAGGIE SMITH ÖLDÜ MÜ?

Oscar ödüllü ünlü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Harry Potter serisindeki Minerva McGonagall rolüyle hafızalarda yer eden Smith'in vefat haberi, oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından açıklandı.

Smith, "The Prime of Miss Jean Brodie" filmindeki huysuz öğretmen rolüyle Oscar kazanmış, "A Room With a View" ve "Gosford Park" gibi yapımlarla da hafızalara kazınmıştı.

Maggie Smith öldü mü, neden öldü? Harry Potter'ın McGonagall hastalığı nedir?

MAGGIE SMITH NEDEN ÖLDÜ?

Harry Potter serisindeki Minerva McGonagall rolüyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından duyurulan vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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