Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı Haber Videosunu İzle
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cadılar Bayramı'nda Harry Potter serisinin ünlü karakteri Dumbledore'un kostümünü giydi. Küçük oğlu Alec'i de Dobby karakteri olarak giydiren Vance, ailesiyle birlikte kutlamalara katıldı. ABD Başkan Yardımcısı'nın sıra dışı kostümü dikkat çekti.

  • ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cadılar Bayramı'nı ailesiyle Harry Potter temalı kostümler giyerek kutladı.
  • Vance, Albus Dumbledore kostümü giyerken kucağındaki küçük oğlu Alec, Dobby karakterine büründü.
  • Vance, 29 Ekim'de Fox News programında Dumbledore kostümü giyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu yıl Cadılar Bayramı'nı ailesiyle birlikte Harry Potter temalı kostümler giyerek kutladı.

Uzun beyaz saçları, gri sakalı, sivri şapkası ve gümüş renkli cübbesiyle Albus Dumbledore karakterine bürünen Vance, evinin Cadılar Bayramı için süslenen girişinde kamera karşısına geçti.

Vance'ın kucağındaki küçük oğlu Alec ise Harry Potter serisinin sevilen karakterlerinden ev cini Dobby'yi canlandırdı.

"BEN BAŞKAN YARDIMCISI DUMBLEDORE"

Cadılar Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülerde Vance, kendisini "Başkan Yardımcısı Dumbledore" olarak tanıttı.

Kucağındaki oğluna da atıfta bulunan Vance, izleyenlerin Cadılar Bayramı'nı kutlayarak eğlenmelerini, güvende kalmalarını ve bol bol şeker yemelerini söyledi.

Vance'ın eşi Usha Vance ve diğer çocukları da Harry Potter evreninden esinlenen farklı kostümlerle aile kutlamasına katıldı.

KOSTÜMÜNÜ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Vance, 29 Ekim'de katıldığı Fox News programında Cadılar Bayramı için Dumbledore kostümü giyeceğini açıklamıştı.

Çocuklarının Harry Potter serisini çok sevdiğini belirten Vance, beyaz saçları ve sakalı nedeniyle Dumbledore karakterinin kendisine uygun olduğunu esprili bir dille anlatmıştı.

GEÇEN YIL DA KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı, 2025 yılındaki Cadılar Bayramı kutlamalarında ise internette kendisi hakkında hazırlanan bir karikatürden esinlenmişti.

Kıvırcık saçlı peruk takan Vance, kendisinin abartılı yüz hatlarıyla tasvir edildiği görüntüyü canlandırmıştı. Bu yıl ise tercihini Harry Potter serisinin ünlü büyücüsünden yana kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Kayseri'de yük treninde kimyasal sızıntı alarmı

Trende kimyasal sızıntı alarmı! Ekipler apar topar karantinaya aldı
Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!

Görüntü ABD'den değil Ankara'dan!
Düğünde dehşet! Boğazından bıçaklayarak öldürdüler

Düğünde boğazını keserek öldürdüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti

Bayern Münih-Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için ateşkes teklifini değerlendiriyoruz

ABD'den dikkat çeken Türkiye çıkışı: Tekliflerini inceliyoruz
Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular

Akaryakıt zammı sonrası fiyat tabelaya sığmadı! Bakın nasıl çözdüler
Hayalindeki tatil faciayla bitti! 24 yaşındaki seyahat fenomeni nehirde boğuldu

Hayalindeki tatil faciayla bitti! Genç fenomen nehirde can verdi
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına tepki

Gerilim büyüyor! Kerem'den taraftarlara olay karşılık
Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti

Türkiye'nin en büyüklerindendi: 46 yıllık yatak devi iflas etti
Hull City'nin galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Acun Ilıcalı'nın yüzü yine gülmedi!