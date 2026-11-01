ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bu yıl Cadılar Bayramı'nı ailesiyle birlikte Harry Potter temalı kostümler giyerek kutladı.

Uzun beyaz saçları, gri sakalı, sivri şapkası ve gümüş renkli cübbesiyle Albus Dumbledore karakterine bürünen Vance, evinin Cadılar Bayramı için süslenen girişinde kamera karşısına geçti.

Vance'ın kucağındaki küçük oğlu Alec ise Harry Potter serisinin sevilen karakterlerinden ev cini Dobby'yi canlandırdı.

"BEN BAŞKAN YARDIMCISI DUMBLEDORE"

Cadılar Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülerde Vance, kendisini "Başkan Yardımcısı Dumbledore" olarak tanıttı.

Kucağındaki oğluna da atıfta bulunan Vance, izleyenlerin Cadılar Bayramı'nı kutlayarak eğlenmelerini, güvende kalmalarını ve bol bol şeker yemelerini söyledi.

Vance'ın eşi Usha Vance ve diğer çocukları da Harry Potter evreninden esinlenen farklı kostümlerle aile kutlamasına katıldı.

KOSTÜMÜNÜ ÖNCEDEN AÇIKLAMIŞTI

Vance, 29 Ekim'de katıldığı Fox News programında Cadılar Bayramı için Dumbledore kostümü giyeceğini açıklamıştı.

Çocuklarının Harry Potter serisini çok sevdiğini belirten Vance, beyaz saçları ve sakalı nedeniyle Dumbledore karakterinin kendisine uygun olduğunu esprili bir dille anlatmıştı.

GEÇEN YIL DA KENDİSİYLE DALGA GEÇMİŞTİ

ABD Başkan Yardımcısı, 2025 yılındaki Cadılar Bayramı kutlamalarında ise internette kendisi hakkında hazırlanan bir karikatürden esinlenmişti.

Kıvırcık saçlı peruk takan Vance, kendisinin abartılı yüz hatlarıyla tasvir edildiği görüntüyü canlandırmıştı. Bu yıl ise tercihini Harry Potter serisinin ünlü büyücüsünden yana kullandı.