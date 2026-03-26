Haberler

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyücü dünyasının unutulmaz serisi Harry Potter, şimdi ekranlara yepyeni bir formatla geri dönüyor. HBO tarafından hazırlanan ve J.K. Rowling’in yönetici yapımcılığını üstlendiği bu dev bütçeli dizi, kitap serisinin yedi cildini her biri ayrı bir sezon olarak ele alacak. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

HBO, tüm dünyada büyük bir heyecan yaratan yeni Harry Potter dizisi ile hayranları büyülemeye hazırlanıyor. Orijinal kitap serisinin her birine ayrı bir sezon ayıracak olan dizi, J.K. Rowling’in bizzat yönetici yapımcı olarak yer almasıyla kitaplara sadık bir şekilde ilerleyecek. HBO ve Max CEO’su Casey Bloys daha önce yaptığı açıklamada, dizinin izleyicilere her bir kitabın derinlemesine işlendiği bir deneyim sunacağını belirtmişti. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler? Detaylar...

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Serinin sekiz filme sığdırdığı olay örgüsü, dizi formatıyla çok daha detaylı ve karakter odaklı işlenecek. Bu sayede Hogwarts’ın büyülü dünyası, büyücü karakterlerin duygusal derinliği ve gizemli olaylar çok daha kapsamlı bir şekilde ekrana taşınacak.

Dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak sektördeki güvenilir kaynaklara göre 2027 yılı, izleyicilerin Harry Potter dizisi ile tanışacağı tarih olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 24 Mart 2026 tarihinde HBO, diziden ilk resmi kareyi paylaşarak atmosfer ve görsel kalite hakkında ipuçları verdi. Karede genç aktör Dominic McLaughlin, Gryffindor peleriniyle Hogwarts’ta süpürgesini tutarken görülüyor; karla kaplı zemin ve diğer öğrenciler, dizinin görsel dünyasının ne kadar detaylı olacağını gözler önüne seriyor.

HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeni Harry Potter dizisi oyuncu kadrosu, hem deneyimli isimlerden hem de genç yeteneklerden oluşuyor. Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, kadroyu övgüyle anlatarak, “Bu üç özgün oyuncu muhteşem yeteneklere sahip. Ekranda birlikte yaratacakları mucizenin dünya tarafından görülmesi için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İngiliz aktörlerden Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer ve Paul Whitehouse’un katılımı Nisan ayında doğrulanmıştı. Frost, Rubeus Hagrid’i; McTeer, Profesör Minerva McGonagall’ı; Essiedu ise Severus Snape’i canlandıracak.

ANA KARAKTERLER

Harry Potter – Dominic McLaughlin

Hermione Granger – Arabella Stanton

Ron Weasley – Alastair Stout

DESTEKLEYİCİ KARAKTERLER VE OYUNCULAR

John Lithgow – Albus Dumbledore

Janet McTeer – Minerva McGonagall

Paapa Essiedu – Severus Snape

Nick Frost – Rubeus Hagrid

Luke Thallon – Profesör Quirrell

Lox Pratt – Draco Malfoy

Johnny Flynn – Lucius Malfoy

Katherine Parkinson – Molly Weasley

Leo Earley – Seamus Finnigan

Alessia Leoni – Parvati Patil

Sienna Moosah – Lavender Brown

Bel Powley – Petunia Dursley

Daniel Rigby – Vernon Dursley

Bertie Carvel – Cornelius Fudge

Rory Wilmot – Neville Longbottom

Amos Kitson – Dudley Dursley

Louise Brealey – Madam Rolanda Hooch

Anton Lesser – Garrick Ollivander

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

