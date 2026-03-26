Büyücü dünyasının unutulmaz serisi Harry Potter, şimdi ekranlara yepyeni bir formatla geri dönüyor. HBO tarafından hazırlanan ve J.K. Rowling’in yönetici yapımcılığını üstlendiği bu dev bütçeli dizi, kitap serisinin yedi cildini her biri ayrı bir sezon olarak ele alacak. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.
HBO, tüm dünyada büyük bir heyecan yaratan yeni Harry Potter dizisi ile hayranları büyülemeye hazırlanıyor. Orijinal kitap serisinin her birine ayrı bir sezon ayıracak olan dizi, J.K. Rowling'in bizzat yönetici yapımcı olarak yer almasıyla kitaplara sadık bir şekilde ilerleyecek. HBO ve Max CEO'su Casey Bloys daha önce yaptığı açıklamada, dizinin izleyicilere her bir kitabın derinlemesine işlendiği bir deneyim sunacağını belirtmişti.
HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Serinin sekiz filme sığdırdığı olay örgüsü, dizi formatıyla çok daha detaylı ve karakter odaklı işlenecek. Bu sayede Hogwarts’ın büyülü dünyası, büyücü karakterlerin duygusal derinliği ve gizemli olaylar çok daha kapsamlı bir şekilde ekrana taşınacak.
Dizinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı, ancak sektördeki güvenilir kaynaklara göre 2027 yılı, izleyicilerin Harry Potter dizisi ile tanışacağı tarih olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 24 Mart 2026 tarihinde HBO, diziden ilk resmi kareyi paylaşarak atmosfer ve görsel kalite hakkında ipuçları verdi. Karede genç aktör Dominic McLaughlin, Gryffindor peleriniyle Hogwarts’ta süpürgesini tutarken görülüyor; karla kaplı zemin ve diğer öğrenciler, dizinin görsel dünyasının ne kadar detaylı olacağını gözler önüne seriyor.
HARRY POTTER DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Yeni Harry Potter dizisi oyuncu kadrosu, hem deneyimli isimlerden hem de genç yeteneklerden oluşuyor. Yapımcılar Francesca Gardiner ve Mark Mylod, kadroyu övgüyle anlatarak, “Bu üç özgün oyuncu muhteşem yeteneklere sahip. Ekranda birlikte yaratacakları mucizenin dünya tarafından görülmesi için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
İngiliz aktörlerden Nick Frost, Paapa Essiedu, Janet McTeer ve Paul Whitehouse’un katılımı Nisan ayında doğrulanmıştı. Frost, Rubeus Hagrid’i; McTeer, Profesör Minerva McGonagall’ı; Essiedu ise Severus Snape’i canlandıracak.
ANA KARAKTERLER
Harry Potter – Dominic McLaughlin
Hermione Granger – Arabella Stanton
Ron Weasley – Alastair Stout
DESTEKLEYİCİ KARAKTERLER VE OYUNCULAR
John Lithgow – Albus Dumbledore
Janet McTeer – Minerva McGonagall
Paapa Essiedu – Severus Snape
Nick Frost – Rubeus Hagrid
Luke Thallon – Profesör Quirrell
Lox Pratt – Draco Malfoy
Johnny Flynn – Lucius Malfoy
Katherine Parkinson – Molly Weasley
Leo Earley – Seamus Finnigan
Alessia Leoni – Parvati Patil
Sienna Moosah – Lavender Brown
Bel Powley – Petunia Dursley
Daniel Rigby – Vernon Dursley
Bertie Carvel – Cornelius Fudge
Rory Wilmot – Neville Longbottom
Amos Kitson – Dudley Dursley
Louise Brealey – Madam Rolanda Hooch
Anton Lesser – Garrick Ollivander