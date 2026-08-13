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Nicholas Hoult, HBO'nun Harry Potter Dizisinde Lockhart Rolünde

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HBO'nun merakla beklenen "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonunun kadrosuna, "X-Men", "Superman" ve "Mad Max: Fury Road" gibi fantastik yapımlarla tanınan Nicholas Hoult katıldı.

Hbo'nun merakla beklenen "Harry Potter" dizisinin ikinci sezonunun kadrosuna, "X-Men", "Superman" ve "Mad Max: Fury Road" gibi fantastik yapımlarla tanınan Nicholas Hoult katıldı.

Dizinin uyarlamasında Hoult, serinin ikinci kitabı "Harry Potter ve Sırlar Odası"nda yer alan Gilderoy Lockhart karakterini canlandıracak. Karakter, Harry Potter'ın Hogwarts'taki ikinci yılında karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olarak görev yapıyor.

"Lockhart" karakterini daha önce 2002 yapımı "Harry Potter ve Sırlar Odası" filminde Kenneth Branagh canlandırmıştı.

Hbo'nun Harry Potter dizisi hakkında

J.K. Rowling'in yedi kitaplık serisinden uyarlanan HBO yapımı, Harry Potter hikayesini yeni bir oyuncu kadrosuyla yeniden ekranlara taşıyacak. İlk sezon, ilk kitap olan "Harry Potter ve Felsefe Taşı" kitabını temel alıyor.

Sekiz bölümden oluşacak ilk sezonun 25 Aralık'ta HBO'da, HBO Max'in hizmet verdiği bölgelerde ise platform üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizide yeni "Harry Potter"ı ise Dominic McLaughlin, "Hermione Granger"ı Arabella Stanton, "Ron Weasley"yi ise Alastair Stout canlandırıyor.

Kaynak: AA
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